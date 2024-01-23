https://sputniknews.com.tr/20240123/ukrayna-savunma-bakani-umerovdan-kievin-muttefiklerine-askeri-yardim-hacmini-artirma-cagrisi-1079963415.html

Ukrayna Savunma Bakanı Umerov’dan Kiev'in müttefiklerine askeri yardım hacmini artırma çağrısı

Ukrayna Savunma Bakanı Umerov’dan Kiev'in müttefiklerine askeri yardım hacmini artırma çağrısı

Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, Kiev'in müttefiklerine Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine askeri yardım hacmini artırma çağrısı yaptı. 23.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-23T20:38+0300

2024-01-23T20:38+0300

2024-01-23T20:38+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rustem umerov

ukrayna krizi

kiev

ukrayna temas grubu

ukrayna savunma temas grubu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/11/1053952817_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_aaa7eaa443dfeafa69f5fcc607a0f0b8.jpg

Ukrayna Temas Grubu’nun Ramstein formatındaki 18. toplantısında konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Kiev'in müttefiklerine Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne askeri yardım hacmini artırma çağrısı yaptı.Umerov, “Artık Ukrayna'ya uzun vadeli askeri yardım paketlerinin artırılması gerekiyor” dedi.Yeterli miktarda teçhizat, mühimmat ve yedek parça tedariğinin başarı için kritik öneme sahip olduğunu belirten Umerov, “Atılım için, inovasyon ve önemli teknolojik ilerleme gerekiyor” dedi.Umerov, 2024 yılında savunma teknolojilerinin Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın ‘gündeminde’ merkezi bir rol oynayacağına vurgu yaparak, bakanlığının teknolojilere ve ortak üretimlere yatırım yapmaya ve ilgilenen şirketlerle sözleşmeler yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20240123/kremlinden-almanya-savunma-bakaninin-rusya-ile-olasi-catismaya-iliskin-sozlerine-degerlendirme-1079962045.html

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, rustem umerov, ukrayna krizi, kiev, ukrayna temas grubu, ukrayna savunma temas grubu