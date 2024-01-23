https://sputniknews.com.tr/20240123/ukrayna-savunma-bakani-umerovdan-kievin-muttefiklerine-askeri-yardim-hacmini-artirma-cagrisi-1079963415.html
Ukrayna Savunma Bakanı Umerov’dan Kiev'in müttefiklerine askeri yardım hacmini artırma çağrısı
Ukrayna Savunma Bakanı Umerov’dan Kiev'in müttefiklerine askeri yardım hacmini artırma çağrısı
Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, Kiev'in müttefiklerine Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine askeri yardım hacmini artırma çağrısı yaptı. 23.01.2024, Sputnik Türkiye
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Ukrayna Temas Grubu’nun Ramstein formatındaki 18. toplantısında konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Kiev'in müttefiklerine Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne askeri yardım hacmini artırma çağrısı yaptı.Umerov, “Artık Ukrayna'ya uzun vadeli askeri yardım paketlerinin artırılması gerekiyor” dedi.Yeterli miktarda teçhizat, mühimmat ve yedek parça tedariğinin başarı için kritik öneme sahip olduğunu belirten Umerov, “Atılım için, inovasyon ve önemli teknolojik ilerleme gerekiyor” dedi.Umerov, 2024 yılında savunma teknolojilerinin Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın ‘gündeminde’ merkezi bir rol oynayacağına vurgu yaparak, bakanlığının teknolojilere ve ortak üretimlere yatırım yapmaya ve ilgilenen şirketlerle sözleşmeler yapmaya hazır olduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240123/kremlinden-almanya-savunma-bakaninin-rusya-ile-olasi-catismaya-iliskin-sozlerine-degerlendirme-1079962045.html
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Ukrayna Savunma Bakanı Umerov’dan Kiev'in müttefiklerine askeri yardım hacmini artırma çağrısı
Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, Kiev'in müttefiklerine Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine askeri yardım hacmini artırma çağrısı yaptı.
Ukrayna Temas Grubu’nun Ramstein formatındaki 18. toplantısında konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Kiev'in müttefiklerine Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne askeri yardım hacmini artırma çağrısı yaptı.
Umerov, “Artık Ukrayna'ya uzun vadeli askeri yardım paketlerinin artırılması gerekiyor” dedi.
Yeterli miktarda teçhizat, mühimmat ve yedek parça tedariğinin başarı için kritik öneme sahip olduğunu belirten Umerov, “Atılım için, inovasyon ve önemli teknolojik ilerleme gerekiyor” dedi.
Umerov, 2024 yılında savunma teknolojilerinin Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın ‘gündeminde’ merkezi bir rol oynayacağına vurgu yaparak, bakanlığının teknolojilere ve ortak üretimlere yatırım yapmaya ve ilgilenen şirketlerle sözleşmeler yapmaya hazır olduğunu kaydetti.