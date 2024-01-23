https://sputniknews.com.tr/20240123/saadet-partisi-milletvekili-kilic-isvecin-nato-uyeligine-red-oyu-verecegiz--1079949907.html
Saadet Partisi Milletvekili Kılıç: İsveç'in NATO üyeliğine ret oyu vereceğiz
Saadet Partisi Milletvekili Kılıç: İsveç'in NATO üyeliğine ret oyu vereceğiz
Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, parti üyelerinin İsveç'in NATO üyeliğine hayır oyu vereceğini açıkladı. 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T14:37+0300
2024-01-23T14:37+0300
2024-01-23T14:58+0300
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isveç
nato
üyelik
nato üyeliği
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Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, parti üyelerinin NATO'nun İsveç üyeliğine hayır oyu vereceğini açıkladı.Bugün saat 15.00'da ele anılacak İsveç'in NATO üyeliği konusunda Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, "İsveç'in NATO üyeliği oylanacak, sizler bu konuda ne oy vereceksiniz" sorusuna, "Bizler hayır oyu vereceğiz" açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240123/perincekten-vekillere-isvec-cagrisinatoya-evet-demek-turkiyeye-ihanettir--1079946095.html
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isveç, nato, üyelik, nato üyeliği
isveç, nato, üyelik, nato üyeliği
Saadet Partisi Milletvekili Kılıç: İsveç'in NATO üyeliğine ret oyu vereceğiz
14:37 23.01.2024 (güncellendi: 14:58 23.01.2024)
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Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, parti üyelerinin İsveç'in NATO üyeliğine hayır oyu vereceğini açıkladı.
Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, parti üyelerinin NATO'nun İsveç üyeliğine hayır oyu vereceğini açıkladı.
Bugün saat 15.00'da ele anılacak İsveç'in NATO üyeliği konusunda Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, "İsveç'in NATO üyeliği oylanacak, sizler bu konuda ne oy vereceksiniz" sorusuna, "Bizler hayır oyu vereceğiz" açıklamasında bulundu.