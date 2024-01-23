Saadet Partisi Milletvekili Kılıç: İsveç'in NATO üyeliğine ret oyu vereceğiz

Rus kozmonot: Türkiye uzay programını çok ciddiye alıyor

Ukrayna Savunma Bakanlığı, ABD ilk kez gönderdiği silahları denetledi.

Eski Pentagon Danışmanı: Ukrayna feci bir yenilgiye uğruyor

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