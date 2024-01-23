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Perinçek'ten vekillere İsveç çağrısı:'NATO'ya evet demek, Türkiye'ye ihanettir'
Perinçek'ten vekillere İsveç çağrısı:'NATO'ya evet demek, Türkiye'ye ihanettir'
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İsveç’in NATO’ya alınmasını görüşecek olan TBMM’ye seslendi. Perinçek, milletvekillerini İsveç’in NATO’ya alınmasına... 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T12:51+0300
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin İsveç'in NATO'ya katılmasına 'evet oyu vereceğini' söylemesi ardından açıklama yaptı. Bugün saat 15.00'da mecliste görüşülecek İsveç'in NATO'ya alınması hakkında basın toplantısı düzenleyen Perinçek, şunları söyledi:'NATO'ya evet, Türkiye'nin bölünmesine evettir'Sözlerine 'NATO'ya evet denilmesinin Türkiye'nin bölünmesine de evet demek' anlamına geleceğini söyleyen Perinçek, "ABD’nin patronluğundaki NATO, PKK Terör örgütünü besliyor, eğitiyor, silahlandırıyor ve Mehmetçiğin üzerine sürüyor. ABD’nin patronluğundaki NATO, yine DEAŞ türünden sahte İslamcı terör örgütlerini de besliyor, eğitiyor, silahlandırıyor ve Mehmetçiğin üzerine sürüyor. NATO’ya evet, Mehmetçiğe kurşundur. NATO’ya evet, Türkiye’nin bölünmesine evettir. NATO, bir savunma örgütü değil, ABD emperyalizminin NATO üyelerini kontrol örgütüdür. Türkiye'de 12 Mart darbesini, 12 Eylül darbesini, en son 15-16 Temmuz 2016 darbesini, hep NATO tezgâhladı ve NATO’cu generaller yaptı. FETÖ’cü generallerin hepsi NATO’cudur" ifadelerini kullandı. 'Halkımızın yüzde 90’ı Amerikan emperyalizmine ve NATO'ya karşıdır'Perinçek, konuşmasına şu sözlerle sonlandırdı:
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nato, doğu perinçek, vatan partisi, isveç, finlandiya, türkiye, abd, rusya, rusya savunma bakanlığı

Perinçek'ten vekillere İsveç çağrısı:'NATO'ya evet demek, Türkiye'ye ihanettir'

12:51 23.01.2024 (güncellendi: 13:26 23.01.2024)
© AADoğu Perinçek
Doğu Perinçek - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
© AA
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İsveç’in NATO’ya alınmasını görüşecek olan TBMM’ye seslendi. Perinçek, milletvekillerini İsveç’in NATO’ya alınmasına karşı oy vermeye davet etti.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin İsveç'in NATO'ya katılmasına 'evet oyu vereceğini' söylemesi ardından açıklama yaptı. Bugün saat 15.00'da mecliste görüşülecek İsveç'in NATO'ya alınması hakkında basın toplantısı düzenleyen Perinçek, şunları söyledi:

Sayın TBMM Başkanı ve Sayın Milletvekilleri,

İsveç’in NATO’ya alınması konusu bugün saat 15.00’de TBMM’de görüşülecektir. NATO’nun patronu olan ABD emperyalizmi, daha on gün önce Metina’da özel kuvvet unsurlarıyla yönettiği baskında dokuz Mehmetçiğimizi şehit etmiştir. Baskın sonrasında F-16 uçaklarıyla hava sahasını kapatarak PKK terör örgütünü silahlı korumuştur. Ekim ayından beri SİHA ve İHA’larımızı hedef alan da ABD emperyalizmi ve NATO’dur. NATO’nun patronu olan ABD emperyalizmi, Dedeağaç’tan başlayarak Girit’in kuzeyine kadar Yunanistan’ın Ege kıyılarına uçaklarını ve tanklarını yerleştirdi. ABD üslerinde namlular Türkiye’ye dönüktür.

Yine ABD emperyalizmi, İsrail ve Yunanistan ile birlikte Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi hedef alan Noble Dina ve Nemesis tatbikatlarını yapıyor. ABD ve diğer NATO ülkeleri, Türk Ordusunun Kıbrıs’tan çıkması dayatmasında bulunuyor. ABD ve İsrail, Türkiye’yi öncelikli tehdit olarak görüyorlar.

NATO, kendi tatbikatlarında Büyük Devrimci önderimiz Atatürk’ün ve Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın posterlerini düşman tanımı kapsamında kullanıyor. NATO’nun Doğuya ve Kuzeye doğru genişlemesi, Türkiye üzerindeki ABD ve İsrail tehdidinin ağırlaşması anlamına geliyor. NATO’ya evet, Şehitlerimize ihanettir. NATO’ya evet, Türkiye’nin bağımsızlığına ve güvenliğine ihanettir.

'NATO'ya evet, Türkiye'nin bölünmesine evettir'

Sözlerine 'NATO'ya evet denilmesinin Türkiye'nin bölünmesine de evet demek' anlamına geleceğini söyleyen Perinçek, "ABD’nin patronluğundaki NATO, PKK Terör örgütünü besliyor, eğitiyor, silahlandırıyor ve Mehmetçiğin üzerine sürüyor. ABD’nin patronluğundaki NATO, yine DEAŞ türünden sahte İslamcı terör örgütlerini de besliyor, eğitiyor, silahlandırıyor ve Mehmetçiğin üzerine sürüyor. NATO’ya evet, Mehmetçiğe kurşundur. NATO’ya evet, Türkiye’nin bölünmesine evettir. NATO, bir savunma örgütü değil, ABD emperyalizminin NATO üyelerini kontrol örgütüdür. Türkiye'de 12 Mart darbesini, 12 Eylül darbesini, en son 15-16 Temmuz 2016 darbesini, hep NATO tezgâhladı ve NATO’cu generaller yaptı. FETÖ’cü generallerin hepsi NATO’cudur" ifadelerini kullandı.

'Halkımızın yüzde 90’ı Amerikan emperyalizmine ve NATO'ya karşıdır'

Perinçek, konuşmasına şu sözlerle sonlandırdı:

Halkımızın yüzde 90’ı Amerikan emperyalizmine ve NATO'ya karşıdır. Hodri meydan referanduma gidelim millete NATO’yu soralım. Millet NATO’ya hayır diyor. Millet, NATO Meclisi değil, Millet Meclisi seçmiştir. Milletvekilleri, NATO vekili olamaz.

AK Parti yönetiminin ABD ile yaptığı görüşmelerde İsveç’e onay sözü verdiğini biliyoruz. AK Parti milletvekilleri ve MHP Milletvekilleri bu utancı paylaşamaz. Milletvekilleri Türkiye’nin bağımsızlık ve bütünlüğüne bağlılık yemini etmiştir. Milletvekili, bağımsızlık yeminini çiğneyemez. Milletvekillerimizi, İsveç’in NATO’ya alınmasına karşı oy vermeye çağırıyoruz.

Türkiye, güvenlikte ve ekonomide ABD ve NATO ile hesaplaşacağı zorlu bir sürece girmiştir. Vatan Partisi, bu süreçte Türk devletinin bağımsızlığına, milletinin birliğine, kahramanlığına ve fedakârlığına önderlik edecektir. Milletimize ve şehitlerimize söz veriyoruz: ABD ve NATO’ya karşı mücadeleden kesinlikle zaferle çıkacağız.

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