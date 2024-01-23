Perinçek'ten vekillere İsveç çağrısı:'NATO'ya evet demek, Türkiye'ye ihanettir'

Sayın TBMM Başkanı ve Sayın Milletvekilleri,

İsveç’in NATO’ya alınması konusu bugün saat 15.00’de TBMM’de görüşülecektir. NATO’nun patronu olan ABD emperyalizmi, daha on gün önce Metina’da özel kuvvet unsurlarıyla yönettiği baskında dokuz Mehmetçiğimizi şehit etmiştir. Baskın sonrasında F-16 uçaklarıyla hava sahasını kapatarak PKK terör örgütünü silahlı korumuştur. Ekim ayından beri SİHA ve İHA’larımızı hedef alan da ABD emperyalizmi ve NATO’dur. NATO’nun patronu olan ABD emperyalizmi, Dedeağaç’tan başlayarak Girit’in kuzeyine kadar Yunanistan’ın Ege kıyılarına uçaklarını ve tanklarını yerleştirdi. ABD üslerinde namlular Türkiye’ye dönüktür.

Yine ABD emperyalizmi, İsrail ve Yunanistan ile birlikte Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi hedef alan Noble Dina ve Nemesis tatbikatlarını yapıyor. ABD ve diğer NATO ülkeleri, Türk Ordusunun Kıbrıs’tan çıkması dayatmasında bulunuyor. ABD ve İsrail, Türkiye’yi öncelikli tehdit olarak görüyorlar.

NATO, kendi tatbikatlarında Büyük Devrimci önderimiz Atatürk’ün ve Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın posterlerini düşman tanımı kapsamında kullanıyor. NATO’nun Doğuya ve Kuzeye doğru genişlemesi, Türkiye üzerindeki ABD ve İsrail tehdidinin ağırlaşması anlamına geliyor. NATO’ya evet, Şehitlerimize ihanettir. NATO’ya evet, Türkiye’nin bağımsızlığına ve güvenliğine ihanettir.