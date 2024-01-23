https://sputniknews.com.tr/20240123/bahceli-istanbul-muradina-erecek-ankaraya-altinok-muhur-vuracak-1079941493.html

Bahçeli: İstanbul muradına erecek, Ankara'ya Altınok mühür vuracak

Bahçeli: İstanbul muradına erecek, Ankara'ya Altınok mühür vuracak

TBMM'deki MHP grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Şu ana kadar 385 belediye başkan adayımızı açıkladık" dedi. Bahçeli CHP'yi eleştirdi ve "Demlenmiş CHP'nin... 23.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-23T10:47+0300

2024-01-23T10:47+0300

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2024 türkiye yerel seçimleri

devlet bahçeli

seçim

belediye

31 mart yerel seçimleri

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Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle: 'İsveç'in NATO üyeliğine genel kurulda destek vereceğiz'Bahçeli, grup toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İsveç'in NATO üyeliği konusu soruldu Bahçeli'ye, MHP lideri "İsveçin NATO üyeliğine genel kurulda destek vereceğiz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240123/selvi-anket-sonuclarini-paylasti-murat-kurum-ile-ekrem-imamoglu-arasinda-kac-puan-var-1079932535.html

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devlet bahçeli, seçim, belediye, 31 mart yerel seçimleri, diyarbakır, kulp