Türkiye
Bahçeli: İstanbul muradına erecek, Ankara'ya Altınok mühür vuracak
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
Dünyanın en pahalı kahvesi kopi luwak
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Akoy: 'Duble Yol Projesi ile 570 dönüm ormanlık arazi tahrip olacak'
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Ekonomistlerden faiz kararı beklentisi
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Doğru bilginin yayılmasında yapay zekanın görevleri
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi Philippot’tan NATO açıklaması
17:38
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman, Astana görüşmesini değerlendirdi: ABD'nin bölgedeki varlığı sorununa odaklanılabilir
17:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’in danışmanından itiraf: Cephedeki durum zor
18:21
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: Ukrayna ayakta kalmasını sağlayacak yardımı alamayacak
18:30
2 dk
SESLİ HABER
Fransız savaş muhabiri, Ukrayna’daki Fransız paralı askerleri anlattı
18:43
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı siyasetçi: Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı’nı görevden almaya hazırlanıyor
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Rus kozmonot: Türkiye uzay programını çok ciddiye alıyor
19:15
3 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Savunma Bakanlığı, ABD ilk kez gönderdiği silahları denetledi.
19:25
1 dk
SESLİ HABER
Alman gazeteci: Ukrayna’nın askeri kalmadı, mevzileri terk etmek zorunda kalıyorlar
19:35
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon Danışmanı: Ukrayna feci bir yenilgiye uğruyor
19:48
2 dk
SESLİ HABER
Fransa, Ukrayna çatışmasında 'tahıl hesabı' yapıyor
20:15
2 dk
SESLİ HABER
ABD’den Zelenskiy'ye tehdit: Değiştir yoksa yolsuzluk dosyaları çıkar
20:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'X'in 20 kat daha ölümcül olduğu ifade ediliyor'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Özel okulların zam oyunu
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240123/bahceli-istanbul-muradina-erecek-ankaraya-altinok-muhur-vuracak-1079941493.html
Bahçeli: İstanbul muradına erecek, Ankara'ya Altınok mühür vuracak
Bahçeli: İstanbul muradına erecek, Ankara'ya Altınok mühür vuracak
TBMM'deki MHP grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Şu ana kadar 385 belediye başkan adayımızı açıkladık" dedi. Bahçeli CHP'yi eleştirdi ve "Demlenmiş CHP'nin... 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T10:47+0300
2024-01-23T11:20+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
devlet bahçeli
seçim
belediye
31 mart yerel seçimleri
diyarbakır
kulp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/19/1062673657_0:70:1201:745_1920x0_80_0_0_881618578e89b7d56bc7a6d4924cde4a.jpg
Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle: 'İsveç'in NATO üyeliğine genel kurulda destek vereceğiz'Bahçeli, grup toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İsveç'in NATO üyeliği konusu soruldu Bahçeli'ye, MHP lideri "İsveçin NATO üyeliğine genel kurulda destek vereceğiz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240123/selvi-anket-sonuclarini-paylasti-murat-kurum-ile-ekrem-imamoglu-arasinda-kac-puan-var-1079932535.html
diyarbakır
kulp
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/19/1062673657_45:0:1150:829_1920x0_80_0_0_1dc79d99425f96d36e89c1acd43232e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
devlet bahçeli, seçim, belediye, 31 mart yerel seçimleri, diyarbakır, kulp
devlet bahçeli, seçim, belediye, 31 mart yerel seçimleri, diyarbakır, kulp

Bahçeli: İstanbul muradına erecek, Ankara'ya Altınok mühür vuracak

10:47 23.01.2024 (güncellendi: 11:20 23.01.2024)
© AABahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
© AA
Abone ol
TBMM'deki MHP grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Şu ana kadar 385 belediye başkan adayımızı açıkladık" dedi. Bahçeli CHP'yi eleştirdi ve "Demlenmiş CHP'nin siyasi ayarları bozulmuş. İstanbul muradına erecek, Ankara'ya Altınok mühür vuracak" ifadelerini kullandı.
Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Demlenmiş CHP'nin siyasi ayarları bozulmuş.
Şu ana kadar 385 belediye başkan adayımızı açıkladık.
CHP Genel Başkanına hatırlatırım Türkiye'de Dersim diye bir yer yoktur.
İstanbul muradına erecek, Ankara'ya Altınok mühür vuracak.
MHP'nin ilk mitingleri 28 Ocak'ta Mersin'de, 4 Şubat'ta Manisa'da gerçekleşecek
Biden ile Netanyahu'nun iki devletli çözümü konuştuğu iddia ediliyor. Derhal barış görüşmesi masası kurulmalıdır.
Yüz akımızı uzaya uğurladık. Çalışmalarında başarılar dilerim.
Müslüman Allah'tan başkasına asla eğilmez. Kulp Kaymakamımızın alnından öpüyorum.
Mesele sadece kaymakam imam meselesi değildir. Kardeşliğimizi bozmayı hedefleyenlerin oyunu.
Emeklilerimiz daha fazlasını hak ediyor, emekli maaşı iyileştirmelerini destekliyoruz.
Seçim - sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Selvi anket sonuçlarını paylaştı: Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasında kaç puan var?
08:48

'İsveç'in NATO üyeliğine genel kurulda destek vereceğiz'

Bahçeli, grup toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İsveç'in NATO üyeliği konusu soruldu Bahçeli'ye, MHP lideri "İsveçin NATO üyeliğine genel kurulda destek vereceğiz" dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала