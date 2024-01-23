https://sputniknews.com.tr/20240123/bahceli-istanbul-muradina-erecek-ankaraya-altinok-muhur-vuracak-1079941493.html
Bahçeli: İstanbul muradına erecek, Ankara'ya Altınok mühür vuracak
Bahçeli: İstanbul muradına erecek, Ankara'ya Altınok mühür vuracak
TBMM'deki MHP grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Şu ana kadar 385 belediye başkan adayımızı açıkladık" dedi. Bahçeli CHP'yi eleştirdi ve "Demlenmiş CHP'nin... 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T10:47+0300
2024-01-23T10:47+0300
2024-01-23T11:20+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
devlet bahçeli
seçim
belediye
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Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle: 'İsveç'in NATO üyeliğine genel kurulda destek vereceğiz'Bahçeli, grup toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İsveç'in NATO üyeliği konusu soruldu Bahçeli'ye, MHP lideri "İsveçin NATO üyeliğine genel kurulda destek vereceğiz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240123/selvi-anket-sonuclarini-paylasti-murat-kurum-ile-ekrem-imamoglu-arasinda-kac-puan-var-1079932535.html
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devlet bahçeli, seçim, belediye, 31 mart yerel seçimleri, diyarbakır, kulp
devlet bahçeli, seçim, belediye, 31 mart yerel seçimleri, diyarbakır, kulp
Bahçeli: İstanbul muradına erecek, Ankara'ya Altınok mühür vuracak
10:47 23.01.2024 (güncellendi: 11:20 23.01.2024)
TBMM'deki MHP grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Şu ana kadar 385 belediye başkan adayımızı açıkladık" dedi. Bahçeli CHP'yi eleştirdi ve "Demlenmiş CHP'nin siyasi ayarları bozulmuş. İstanbul muradına erecek, Ankara'ya Altınok mühür vuracak" ifadelerini kullandı.
Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Demlenmiş CHP'nin siyasi ayarları bozulmuş.
Şu ana kadar 385 belediye başkan adayımızı açıkladık.
CHP Genel Başkanına hatırlatırım Türkiye'de Dersim diye bir yer yoktur.
İstanbul muradına erecek, Ankara'ya Altınok mühür vuracak.
MHP'nin ilk mitingleri 28 Ocak'ta Mersin'de, 4 Şubat'ta Manisa'da gerçekleşecek
Biden ile Netanyahu'nun iki devletli çözümü konuştuğu iddia ediliyor. Derhal barış görüşmesi masası kurulmalıdır.
Yüz akımızı uzaya uğurladık. Çalışmalarında başarılar dilerim.
Müslüman Allah'tan başkasına asla eğilmez. Kulp Kaymakamımızın alnından öpüyorum.
Mesele sadece kaymakam imam meselesi değildir. Kardeşliğimizi bozmayı hedefleyenlerin oyunu.
Emeklilerimiz daha fazlasını hak ediyor, emekli maaşı iyileştirmelerini destekliyoruz.
'İsveç'in NATO üyeliğine genel kurulda destek vereceğiz'
Bahçeli, grup toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İsveç'in NATO üyeliği konusu soruldu Bahçeli'ye, MHP lideri "İsveçin NATO üyeliğine genel kurulda destek vereceğiz" dedi.