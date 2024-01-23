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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240123/rus-disisleri-ukrayna-konusunun-bmde-daha-sik-duyulmasini-saglamak-icin-her-seyi-yapacagiz-1079926237.html
Rus Dışişleri: Ukrayna konusunun BM'de daha sık duyulmasını sağlamak için her şeyi yapacağız
Rus Dışişleri: Ukrayna konusunun BM'de daha sık duyulmasını sağlamak için her şeyi yapacağız
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın Ukrayna'daki durum konusunun Birleşmiş Milletler’de (BM) her gün dile getirilmesini sağlamak için... 23.01.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rossiya 1 televizyonuna demecinde diplomatik çevrelerde ve BM platformlarında Ukrayna konusuna ilginin azalıp azalmadığı yönündeki soruyu yanıtladı.Zaharova, “Ukrayna'daki durum konusunun her gün tüm formatlarda, BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul toplantı odalarında, BM ve diğer uluslararası kuruluşların uzman komitelerinde ve komisyonlarında, brifingler sırasında dile getirilmesini sağlamak için her şeyi yapacağız” diye konuştu.Dünyanın, ulusal politikasını yitirip kendisini militaristlere ve emperyalistlere satan bir ülkenin nasıl bir hale gelebileceğini bilmesi gerektiğine dikkat çeken Zaharova, “(Vladimir) Zelenskiy artık unutulacaklarını söylemeye başlar başlamaz, biz onun unutmayacağına, çok uzun bir süre hatırlanacağına ve bizim bunun için her şeyi yapacağımıza söz verdik, zira bu ölçekteki suçluların bilinmesi gerekiyor, çocuklara bu konuda eğitim verilmesi gerekiyor” vurgusunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20240122/bm-genel-kurul-baskanindan-ukraynanin-donetski-hedef-alan-saldirisina-kinama-1079923819.html
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Rus Dışişleri: Ukrayna konusunun BM'de daha sık duyulmasını sağlamak için her şeyi yapacağız

00:06 23.01.2024
© Sputnik / Рамиль СитдиковMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın Ukrayna'daki durum konusunun Birleşmiş Milletler’de (BM) her gün dile getirilmesini sağlamak için her şeyi yapacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rossiya 1 televizyonuna demecinde diplomatik çevrelerde ve BM platformlarında Ukrayna konusuna ilginin azalıp azalmadığı yönündeki soruyu yanıtladı.
Zaharova, “Ukrayna'daki durum konusunun her gün tüm formatlarda, BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul toplantı odalarında, BM ve diğer uluslararası kuruluşların uzman komitelerinde ve komisyonlarında, brifingler sırasında dile getirilmesini sağlamak için her şeyi yapacağız” diye konuştu.
Dünyanın, ulusal politikasını yitirip kendisini militaristlere ve emperyalistlere satan bir ülkenin nasıl bir hale gelebileceğini bilmesi gerektiğine dikkat çeken Zaharova, “(Vladimir) Zelenskiy artık unutulacaklarını söylemeye başlar başlamaz, biz onun unutmayacağına, çok uzun bir süre hatırlanacağına ve bizim bunun için her şeyi yapacağımıza söz verdik, zira bu ölçekteki suçluların bilinmesi gerekiyor, çocuklara bu konuda eğitim verilmesi gerekiyor” vurgusunu yaptı.
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2024
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