Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rossiya 1 televizyonuna demecinde diplomatik çevrelerde ve BM platformlarında Ukrayna konusuna ilginin azalıp azalmadığı yönündeki soruyu yanıtladı.Zaharova, “Ukrayna'daki durum konusunun her gün tüm formatlarda, BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul toplantı odalarında, BM ve diğer uluslararası kuruluşların uzman komitelerinde ve komisyonlarında, brifingler sırasında dile getirilmesini sağlamak için her şeyi yapacağız” diye konuştu.Dünyanın, ulusal politikasını yitirip kendisini militaristlere ve emperyalistlere satan bir ülkenin nasıl bir hale gelebileceğini bilmesi gerektiğine dikkat çeken Zaharova, “(Vladimir) Zelenskiy artık unutulacaklarını söylemeye başlar başlamaz, biz onun unutmayacağına, çok uzun bir süre hatırlanacağına ve bizim bunun için her şeyi yapacağımıza söz verdik, zira bu ölçekteki suçluların bilinmesi gerekiyor, çocuklara bu konuda eğitim verilmesi gerekiyor” vurgusunu yaptı.

