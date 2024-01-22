https://sputniknews.com.tr/20240122/bm-genel-kurul-baskanindan-ukraynanin-donetski-hedef-alan-saldirisina-kinama-1079923819.html

BM Genel Kurul Başkanı’ndan Ukrayna'nın Donetsk'i hedef alan saldırısına kınama

BM Genel Kurul Başkanı’ndan Ukrayna'nın Donetsk'i hedef alan saldırısına kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanı Dennis Francis’in Ukrayna ordusunun Donetsk’i hedef alan saldırısını kınadığı bildirildi. 22.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-22T21:19+0300

2024-01-22T21:19+0300

2024-01-22T21:19+0300

ukrayna krizi

bm genel kurulu

bm genel kurulu

bm genel kurulu

tbmm genel kurulu

birleşmiş milletler (bm)

dennis francis

ukrayna

ukrayna krizi

monica grayley

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BM Genel Kurul Başkanı Sözcüsü Monica Grayley’in Sputnik’e yaptığı açıklamaya göre Dennis Francis, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donetsk’i hedef alan dünkü saldırısını kınadı.Grayley, “BM Genel Kurul Başkanı, Donetsk kenti de dahil olmak üzere sivil nüfusa ve sivil altyapıya yönelik her türlü saldırıyı kınıyor. Başkan Dennis Francis, savaş sonucunda meydana gelen can kayıpları ve birçok insanın yaşadığı acı nedeniyle duyduğu derin kaygıyı dile getiriyor. Francis, uluslararası insancıl hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukuka eksiksiz bir biçimde saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyor” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240122/lavrov-batinin-kieve-yardiminin-ukrayna-krizine-bariscil-cozum-arayisini-engelledigi-ortada-1079919344.html

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bm genel kurulu, bm genel kurulu, bm genel kurulu, tbmm genel kurulu, birleşmiş milletler (bm), dennis francis, ukrayna, ukrayna krizi, monica grayley