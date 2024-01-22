https://sputniknews.com.tr/20240122/bm-genel-kurul-baskanindan-ukraynanin-donetski-hedef-alan-saldirisina-kinama-1079923819.html
BM Genel Kurul Başkanı’ndan Ukrayna'nın Donetsk'i hedef alan saldırısına kınama
BM Genel Kurul Başkanı’ndan Ukrayna'nın Donetsk'i hedef alan saldırısına kınama
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanı Dennis Francis’in Ukrayna ordusunun Donetsk’i hedef alan saldırısını kınadığı bildirildi. 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T21:19+0300
2024-01-22T21:19+0300
2024-01-22T21:19+0300
ukrayna krizi
bm genel kurulu
bm genel kurulu
bm genel kurulu
tbmm genel kurulu
birleşmiş milletler (bm)
dennis francis
ukrayna
ukrayna krizi
monica grayley
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1a/1076766271_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d464c52de709f1840b827ebceded66ac.jpg
BM Genel Kurul Başkanı Sözcüsü Monica Grayley’in Sputnik’e yaptığı açıklamaya göre Dennis Francis, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donetsk’i hedef alan dünkü saldırısını kınadı.Grayley, “BM Genel Kurul Başkanı, Donetsk kenti de dahil olmak üzere sivil nüfusa ve sivil altyapıya yönelik her türlü saldırıyı kınıyor. Başkan Dennis Francis, savaş sonucunda meydana gelen can kayıpları ve birçok insanın yaşadığı acı nedeniyle duyduğu derin kaygıyı dile getiriyor. Francis, uluslararası insancıl hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukuka eksiksiz bir biçimde saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240122/lavrov-batinin-kieve-yardiminin-ukrayna-krizine-bariscil-cozum-arayisini-engelledigi-ortada-1079919344.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1a/1076766271_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_9cb93dd794cec91bf775637a57cfcf6e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bm genel kurulu, bm genel kurulu, bm genel kurulu, tbmm genel kurulu, birleşmiş milletler (bm), dennis francis, ukrayna, ukrayna krizi, monica grayley
bm genel kurulu, bm genel kurulu, bm genel kurulu, tbmm genel kurulu, birleşmiş milletler (bm), dennis francis, ukrayna, ukrayna krizi, monica grayley
BM Genel Kurul Başkanı’ndan Ukrayna'nın Donetsk'i hedef alan saldırısına kınama
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanı Dennis Francis’in Ukrayna ordusunun Donetsk’i hedef alan saldırısını kınadığı bildirildi.
BM Genel Kurul Başkanı Sözcüsü Monica Grayley’in Sputnik’e yaptığı açıklamaya göre Dennis Francis, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donetsk’i hedef alan dünkü saldırısını kınadı.
Grayley, “BM Genel Kurul Başkanı, Donetsk kenti de dahil olmak üzere sivil nüfusa ve sivil altyapıya yönelik her türlü saldırıyı kınıyor. Başkan Dennis Francis, savaş sonucunda meydana gelen can kayıpları ve birçok insanın yaşadığı acı nedeniyle duyduğu derin kaygıyı dile getiriyor. Francis, uluslararası insancıl hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukuka eksiksiz bir biçimde saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyor” ifadelerini kullandı.