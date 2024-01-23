https://sputniknews.com.tr/20240123/rus-askeri-muhendisler-kupyansk-istikametinde-ukrayna-ordusunun-mayin-bariyerini-yardi-1079967100.html
Rus askeri mühendisler Kupyansk istikametinde Ukrayna ordusunun mayın bariyerini yardı
Rus askeri mühendisler Kupyansk istikametinde Ukrayna ordusunun mayın bariyerini yardı
Rusya Savunma Bakanlığı, Batı Askeri Grubu’nda görev alan askeri mühendislerin Kupyansk istikametinin birkaç bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin mayın... 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T22:56+0300
2024-01-23T22:56+0300
2024-01-23T22:56+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
kupyansk
rusya savunma bakanlığı
ukrayna silahlı kuvvetleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067732816_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bfc32366b10505899db8d641fb3aa3d1.jpg
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Batı Askeri Grubu’nun 6. Kolordusu’nun istihkam birlikleri, özel askeri operasyon bölgesinde Kupyansk istikametinde mayın bariyerlerinin içinden geçişler oluşturdu” ifadelerine yer verildi.İstihkam müfrezesinin Dalniy kod adlı komutanı gazetecilere, bomba imha uzmanlarının bölgeyi Sovyet yapımı mayınlardan ve çıkarılamayan patlayıcılardan temizlemek için çalıştığını belirtti.Dalniy, “Bu tür nesneler, piyadelerimiz ve zırhlı araçlarımız için tehlikelidir. Yapılan iş çok önemli. Çoğu zaman mühendisler, düşmandan 300-400 metrelik mesafede, düşman mayın arazilerinde ön cephede çalışmak zorunda kalıyor. Ancak biz her şeyi başarıyla etkisiz hale getiriyoruz ya da fünye ile imha ediyoruz. Ayrıca UR-83P ve UR-77 aygıtlarını kullanarak uzaktan da çalışıyoruz” vurgusunu yaptı.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Ukrayna askerlerinin geri çekilirken yalnızca siperlere ve sığınaklara mayın döşemekle kalmayıp, aynı zamanda üzerinde patlayıcı yerleştirilmiş telsiz, hafif silah şarjörleri, kişisel eşyalar gibi çeşitli ‘sürprizler’ de bıraktığı kaydedildi.Bakanlık, Rus ordusunun geçen pazar günü Kupyansk istikametinde, Harkov bölgesinde yer alan Krahmalnoye yerleşimini kurtardığını, çatışmalarda düşmanın 55'e kadar asker kaybettiğini bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240123/lavrov-abdnin-rusyanin-irana-ait-ihalari-ukraynada-kullandigi-yonundeki-suclamalari-yalan-1079963531.html
ukrayna
kupyansk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067732816_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0de1c472cf9d764aa6ab073f8ecaef87.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna krizi, kupyansk, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna, ukrayna krizi, kupyansk, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri
Rus askeri mühendisler Kupyansk istikametinde Ukrayna ordusunun mayın bariyerini yardı
Rusya Savunma Bakanlığı, Batı Askeri Grubu’nda görev alan askeri mühendislerin Kupyansk istikametinin birkaç bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin mayın bariyerlerinin içinden geçişler oluşturduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Batı Askeri Grubu’nun 6. Kolordusu’nun istihkam birlikleri, özel askeri operasyon bölgesinde Kupyansk istikametinde mayın bariyerlerinin içinden geçişler oluşturdu” ifadelerine yer verildi.
İstihkam müfrezesinin Dalniy kod adlı komutanı gazetecilere, bomba imha uzmanlarının bölgeyi Sovyet yapımı mayınlardan ve çıkarılamayan patlayıcılardan temizlemek için çalıştığını belirtti.
Dalniy, “Bu tür nesneler, piyadelerimiz ve zırhlı araçlarımız için tehlikelidir. Yapılan iş çok önemli. Çoğu zaman mühendisler, düşmandan 300-400 metrelik mesafede, düşman mayın arazilerinde ön cephede çalışmak zorunda kalıyor. Ancak biz her şeyi başarıyla etkisiz hale getiriyoruz ya da fünye ile imha ediyoruz. Ayrıca UR-83P ve UR-77 aygıtlarını kullanarak uzaktan da çalışıyoruz” vurgusunu yaptı.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Ukrayna askerlerinin geri çekilirken yalnızca siperlere ve sığınaklara mayın döşemekle kalmayıp, aynı zamanda üzerinde patlayıcı yerleştirilmiş telsiz, hafif silah şarjörleri, kişisel eşyalar gibi çeşitli ‘sürprizler’ de bıraktığı kaydedildi.
Bakanlık, Rus ordusunun geçen pazar günü Kupyansk istikametinde, Harkov bölgesinde yer alan Krahmalnoye yerleşimini kurtardığını, çatışmalarda düşmanın 55'e kadar asker kaybettiğini bildirmişti.