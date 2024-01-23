https://sputniknews.com.tr/20240123/rus-askeri-muhendisler-kupyansk-istikametinde-ukrayna-ordusunun-mayin-bariyerini-yardi-1079967100.html

Rus askeri mühendisler Kupyansk istikametinde Ukrayna ordusunun mayın bariyerini yardı

Rus askeri mühendisler Kupyansk istikametinde Ukrayna ordusunun mayın bariyerini yardı

Rusya Savunma Bakanlığı, Batı Askeri Grubu’nda görev alan askeri mühendislerin Kupyansk istikametinin birkaç bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin mayın... 23.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-23T22:56+0300

2024-01-23T22:56+0300

2024-01-23T22:56+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

kupyansk

rusya savunma bakanlığı

ukrayna silahlı kuvvetleri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067732816_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bfc32366b10505899db8d641fb3aa3d1.jpg

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Batı Askeri Grubu’nun 6. Kolordusu’nun istihkam birlikleri, özel askeri operasyon bölgesinde Kupyansk istikametinde mayın bariyerlerinin içinden geçişler oluşturdu” ifadelerine yer verildi.İstihkam müfrezesinin Dalniy kod adlı komutanı gazetecilere, bomba imha uzmanlarının bölgeyi Sovyet yapımı mayınlardan ve çıkarılamayan patlayıcılardan temizlemek için çalıştığını belirtti.Dalniy, “Bu tür nesneler, piyadelerimiz ve zırhlı araçlarımız için tehlikelidir. Yapılan iş çok önemli. Çoğu zaman mühendisler, düşmandan 300-400 metrelik mesafede, düşman mayın arazilerinde ön cephede çalışmak zorunda kalıyor. Ancak biz her şeyi başarıyla etkisiz hale getiriyoruz ya da fünye ile imha ediyoruz. Ayrıca UR-83P ve UR-77 aygıtlarını kullanarak uzaktan da çalışıyoruz” vurgusunu yaptı.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Ukrayna askerlerinin geri çekilirken yalnızca siperlere ve sığınaklara mayın döşemekle kalmayıp, aynı zamanda üzerinde patlayıcı yerleştirilmiş telsiz, hafif silah şarjörleri, kişisel eşyalar gibi çeşitli ‘sürprizler’ de bıraktığı kaydedildi.Bakanlık, Rus ordusunun geçen pazar günü Kupyansk istikametinde, Harkov bölgesinde yer alan Krahmalnoye yerleşimini kurtardığını, çatışmalarda düşmanın 55'e kadar asker kaybettiğini bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240123/lavrov-abdnin-rusyanin-irana-ait-ihalari-ukraynada-kullandigi-yonundeki-suclamalari-yalan-1079963531.html

ukrayna

kupyansk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna krizi, kupyansk, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri