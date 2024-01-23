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https://sputniknews.com.tr/20240123/memurlara-buyuksehir-tazminati-mi-geliyor-1079930785.html
Memurlara büyükşehir tazminatı mı geliyor?
Memurlara büyükşehir tazminatı mı geliyor?
Yerel seçime sayılı günler kaldı. AK Parti seçim beyannamesini 30 Ocak'ta Ankara'da açıklayacak. 8 başlıktan oluşan beyannamede, memurlara büyükşehir... 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T08:07+0300
2024-01-23T08:07+0300
ekonomi
memur
büyükşehir
ak parti
maliyet
zam
fiyat
fahiş fiyat
fiyat artışı
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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31 Mart'taki yerel seçimlerde illerde yarışacak tüm belediye başkan adaylarını kamuoyu ile paylaşan AK Parti'nin, 30 Ocak'ta da seçim beyannamesini açıklaması bekleniyor.Beyannamede partinin yol haritası seçmene anlatılacak. 8 başlıktan oluşan beyannamenin ''depreme dirençli güvenli şehirler'' temasıyla sunulması bekleniyor.Hazırlanan beyannamede 4 projenin öne çıktığı belirtiliyor. Bunlar ''depreme dayanıklı şehirler'', ''büyükşehirlerde yaşayan memurlara ek tazminat'', ''mahalle kreşleri'' ve ''sokak köpekleri" olarak sıralanıyor.Memurlara büyükşehir tazminatı gelecek mi?AK Parti'nin, büyükşehirlerde yaşamanın maliyeti üzerine değerlendirmeler yaptığı belirtiliyor.Fahiş kira artışları başta olmak üzere büyükşehirlerde yaşamanın maliyetinin Anadolu şehirlerine göre çok daha yüksek seyrettiği biliniyor.Bu nedenle de memurların büyükşehirlerde görev almayı fazla tercih etmediği ve tayin isteklerinde artışlar yaşandığı belirtiliyor.AK Parti'nin, bir süredir İstanbul, Ankara gibi kira ve diğer maliyetlerin daha yüksek olduğu büyükşehirler ile Anadolu'da görev yapan memur ücretleri arasında bir fark olması gerektiği yönünde çalışma yaptığı kaydediliyor.Büyükşehirlerdeki memura refah payı adı altında özel bir "büyükşehir tazminatı" verilmesi tartışılıyor.14 Mayıs 2023 seçim beyannamesinde de yer alan büyükşehirlerde yaşayan memurların yaşam standartlarının geliştirilmesi konusundaki vaatlerin 31 Mart yerel seçim beyannamesinde daha geniş kapsamlı işlemesi bekleniyor.Depreme dayanıklı illerBeyannamenin ana omurgasının ise "depreme dayanıklı iller" üzerine kurulduğu belirtiliyor.Kentlerin depreme dayanıklı hale getirilmesi için atılacak adımların ve projelerin ayrıntılı şekilde beyannamede yer alması bekleniyor.Sokak hayvanları için düzenlemeBeyannamede özellikle kentlerde ciddi bir sorun haline gelen sokak köpekleri ile ilgili alınacak önlemlerin de "sokak hayvanları habitatının düzenlenmesi" başlığı altında sıralandığı belirtiliyor.Mahalle kreşleriBeyannamede ayrıca mahalle kreşlerine ilişkin de özel bir başlık açılacağı ve Türkiye genelinde mahalle kreşlerinin hızla yaygınlaştırılacağı böylece özellikle çalışan annelerin sorununun çözüleceği kaydediliyor.
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memur, büyükşehir, ak parti, maliyet, zam, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
memur, büyükşehir, ak parti, maliyet, zam, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

Memurlara büyükşehir tazminatı mı geliyor?

08:07 23.01.2024
© AFP 2023 / OZAN KOSETürk lirası
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© AFP 2023 / OZAN KOSE
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Yerel seçime sayılı günler kaldı. AK Parti seçim beyannamesini 30 Ocak'ta Ankara'da açıklayacak. 8 başlıktan oluşan beyannamede, memurlara büyükşehir tazminatının ön plana çıktığı belirtiliyor. Başta yüksek kiralar olmak üzere yaşam maliyetlerinin fazlalığı nedeniyle devlet memurlarının büyükşehirlerde yaşamayı daha az tercih ettikleri biliniyor.
31 Mart'taki yerel seçimlerde illerde yarışacak tüm belediye başkan adaylarını kamuoyu ile paylaşan AK Parti'nin, 30 Ocak'ta da seçim beyannamesini açıklaması bekleniyor.
Beyannamede partinin yol haritası seçmene anlatılacak. 8 başlıktan oluşan beyannamenin ''depreme dirençli güvenli şehirler'' temasıyla sunulması bekleniyor.
Hazırlanan beyannamede 4 projenin öne çıktığı belirtiliyor. Bunlar ''depreme dayanıklı şehirler'', ''büyükşehirlerde yaşayan memurlara ek tazminat'', ''mahalle kreşleri'' ve ''sokak köpekleri" olarak sıralanıyor.

Memurlara büyükşehir tazminatı gelecek mi?

AK Parti'nin, büyükşehirlerde yaşamanın maliyeti üzerine değerlendirmeler yaptığı belirtiliyor.
Fahiş kira artışları başta olmak üzere büyükşehirlerde yaşamanın maliyetinin Anadolu şehirlerine göre çok daha yüksek seyrettiği biliniyor.
Bu nedenle de memurların büyükşehirlerde görev almayı fazla tercih etmediği ve tayin isteklerinde artışlar yaşandığı belirtiliyor.
AK Parti'nin, bir süredir İstanbul, Ankara gibi kira ve diğer maliyetlerin daha yüksek olduğu büyükşehirler ile Anadolu'da görev yapan memur ücretleri arasında bir fark olması gerektiği yönünde çalışma yaptığı kaydediliyor.
Büyükşehirlerdeki memura refah payı adı altında özel bir "büyükşehir tazminatı" verilmesi tartışılıyor.
14 Mayıs 2023 seçim beyannamesinde de yer alan büyükşehirlerde yaşayan memurların yaşam standartlarının geliştirilmesi konusundaki vaatlerin 31 Mart yerel seçim beyannamesinde daha geniş kapsamlı işlemesi bekleniyor.

Depreme dayanıklı iller

Beyannamenin ana omurgasının ise "depreme dayanıklı iller" üzerine kurulduğu belirtiliyor.
Kentlerin depreme dayanıklı hale getirilmesi için atılacak adımların ve projelerin ayrıntılı şekilde beyannamede yer alması bekleniyor.

Sokak hayvanları için düzenleme

Beyannamede özellikle kentlerde ciddi bir sorun haline gelen sokak köpekleri ile ilgili alınacak önlemlerin de "sokak hayvanları habitatının düzenlenmesi" başlığı altında sıralandığı belirtiliyor.

Mahalle kreşleri

Beyannamede ayrıca mahalle kreşlerine ilişkin de özel bir başlık açılacağı ve Türkiye genelinde mahalle kreşlerinin hızla yaygınlaştırılacağı böylece özellikle çalışan annelerin sorununun çözüleceği kaydediliyor.
EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
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