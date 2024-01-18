https://sputniknews.com.tr/20240118/memur-ile-ssk-bagkur-emeklisinin-zam-oranlari-nasil-esitlenecek-1079765236.html

Uzmanı açıkladı: Memur ile SSK-Bağkur emeklisinin zam oranları nasıl eşitlenecek?

Uzmanı açıkladı: Memur ile SSK-Bağkur emeklisinin zam oranları nasıl eşitlenecek?

Milyonlarca emekli merakla bekliyordu, SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin ocak zammı 5 puan eklenerek yüzde 42.6'ya çıkarıldı. En düşük emekli maaşı da 7 bin 500... 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T07:24+0300

2024-01-18T07:24+0300

2024-01-18T07:29+0300

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Kabineden karar çıktı, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı netleşti. En düşük emekli aylığı ise 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseldi.Dr. Öğretim üyesi Okan Güray Bülbül tüm detayları açıkladı. Bülbül "SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 42.6'lık zammı kök aylıkları üzerinden alacaklar. Fakat, zam sonrası hesaplanan aylık yine 10 bin TL'nin altında kalırsa maaşları 10 bin TL olarak kendilerine ödenecek" dedi.e-Devlette görünen aylık doğru mu?E-Devlet'e girip Emekli Aylık Bilgisi ekranında maaşlarını görenler yüzde 37.57'lik zamlı halini görecek. Burada görünen tutar 10 bin TL'nin altında ise yani kök maaşınız ek ödeme ile birlikte 10 binin altında ise yine hesabınıza 10 bin TL yatacak.Kök aylıkta sınır 7 bin 15 TL7 bin 15 TL'nin altında kök aylığı olan herkes yeni dönemde 10 bin TL olarak maaş alacak. Bir emeklimizin e-devlet sistemine giriş yapıp ve maaşı 13 bin 43 lira ek ödemesi 521 lira. İkisinin toplamı 13 bin 564 lira. Ancak burada görünen rakam yüzde 37.57 zam uygulanmış rakamlar. Bu rakamın üzerine yüzde 5 daha eklenecek ve ek zamlı maaş ortaya çıkacak.Memur ile SSK-Bağkur emeklisinin zam oranları nasıl eşitlenecek?Memur emeklisine yüzde 49.25 zam yapıldı, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ise yüzde 42.6 oranında zam geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz'da bu zam farkının kapanacağını duyurdu. Peki bu fark nasıl kapanacak?Uzman konuyla ilgili, "Aradaki 12 puanlık farkın 5'i şimdi kapandı 5'i de Temmuz'da kapanacak. Bunu rakamlarla anlatmak gerekirse; En düşük memur emeklisinin maaşı 9 bin 876 liraydı. Memur emeklisinin Ocak ayındaki yüzde 49.25'lik zamdan sonraki maaşı ise 14 bin 739 liraya yükseldi. Eğer enflasyon beklentisi gerçekleşirse memur emeklisi Temmuz'da yüzde 20 zam alarak maaşı 17 bin 686 liraya çıkmış olacak. Yine aynı maaşı yani 9 bin 876 lira maaşı olan SSK emeklisi Ocak zammı olan yüzde 42.6 ile maaşı 14 bin 83 liraya çıkıyor. Eğer enflasyon beklentisi gerçekleşirse Temmuz'da yüzde 25 zam alacak (5 puan fazla) maaşı 17 bin 603 liraya çıkmış olacak. Yani bugünkü 656 liralık fark Temmuz'da 83 liraya düşmüş olacak" dedi ve ekledi:Ek zam için yasal düzenleme yapılacak

https://sputniknews.com.tr/20240118/moodysten-turk-bankalariyla-ilgili-yeni-karar-kredi-notu-ardindan-onemli-gelisme-1079764879.html

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