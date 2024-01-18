Moody's'ten Türk bankalarıyla ilgili yeni karar: Kredi notu ardından önemli gelişme

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Muz kabuğu 11 derdimize deva ama bunların içinde serotonin yok'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
TBMM'de terör gündemi
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tüketicinin şeffaflık ve etik hakları neler?
12:05
84 dk
DUAYEN GAZETECİ
32. Gün programı ile Türkiye'nin gündemine oturmuştu
13:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
DUAYEN GAZETECİ
32. Gün programı ile Türkiye'nin gündemine oturmuştu
19:29
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
30 DAKİKA
Fethi Yılmaz'la 30 Dakika
10:30
36 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240118/moodysten-turk-bankalariyla-ilgili-yeni-karar-kredi-notu-ardindan-onemli-gelisme-1079764879.html
Moody's'ten Türk bankalarıyla ilgili yeni karar: Kredi notu ardından önemli gelişme
Moody's'ten Türk bankalarıyla ilgili yeni karar: Kredi notu ardından önemli gelişme
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini 'durağandan' 'pozitife' çevirdi. 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T07:08+0300
2024-01-18T07:08+0300
ekonomi
moody's
banka
kredi
kredi notu
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102831/97/1028319748_0:36:1024:612_1920x0_80_0_0_ec8344800de7d308676d94995f0e2545.jpg
Moody's Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesinin ardından Türk bankaları için not değerlendirmesinde bulundu.Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'de 17 bankanın not görünümünün 'durağandan' 'pozitife' çevrildiği belirtildi.Moody's, 12 Ocak'ta yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin kredi notunu 'B3' olarak teyit ederken, not görünümünü 'durağandan' 'pozitife' çevirmişti.BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kararın yurt içi piyasalarına doping etkisi yapacağını söyledi. Uzman konuyla ilgili, “Bugüne kadar Türkiye konusunda oldukça cimri davranan, zaman zaman objektiflikten uzak kararlar alan kredi derecelendirme kuruluşlarının olumlu tabloyu görmemezlikten gelmesi pek de mümkün değildi. Ülkemize uluslararası doğrudan yatırımların başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere hızlanacağını düşünüyorum. Küresel piyasalar tatil rehavetinden çıkarak rutine dönmeye başladı. TL varlıklar için yabancı yatırımcı girişlerinin hızlanacağı, yeni başarı hikayelerinin yazılacağı bir döneme giriş yapıyoruz. Artan döviz rezervleri, gerileyen cari işlemler ve dış ticaret açığı, rekor kıran ihracat, güçlü büyümenin etkileri ve CDS priminin 300’ün altında seyretmesi uluslararası kuruluşların dikkatini çekiyor. Türkiye, Fitch Ratings ve S&amp;P gibi diğer derecelendirme kuruluşlarından da olumlu tepkiler almıştı. Moody’s’in Türkiye’nin kredi notu görünümünü pozitife çevirmesi şaşırtıcı değil. Beklentilerimiz doğrultusunda, hatta geç kalınmış bir değerlendirme oldu” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240117/turk-is-ek-zam-talebini-bakan-isikhana-iletti-1079757492.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102831/97/1028319748_81:0:944:647_1920x0_80_0_0_0ac73ad8a33288397e7ae4ad7e88c1eb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
moody's, banka, kredi, kredi notu, türkiye
moody's, banka, kredi, kredi notu, türkiye

Moody's'ten Türk bankalarıyla ilgili yeni karar: Kredi notu ardından önemli gelişme

07:08 18.01.2024
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNANDMoody's
Moody's - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND
Abone ol
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini 'durağandan' 'pozitife' çevirdi.
Moody's Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesinin ardından Türk bankaları için not değerlendirmesinde bulundu.
Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'de 17 bankanın not görünümünün 'durağandan' 'pozitife' çevrildiği belirtildi.
Moody's, 12 Ocak'ta yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin kredi notunu 'B3' olarak teyit ederken, not görünümünü 'durağandan' 'pozitife' çevirmişti.
BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kararın yurt içi piyasalarına doping etkisi yapacağını söyledi. Uzman konuyla ilgili, “Bugüne kadar Türkiye konusunda oldukça cimri davranan, zaman zaman objektiflikten uzak kararlar alan kredi derecelendirme kuruluşlarının olumlu tabloyu görmemezlikten gelmesi pek de mümkün değildi. Ülkemize uluslararası doğrudan yatırımların başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere hızlanacağını düşünüyorum. Küresel piyasalar tatil rehavetinden çıkarak rutine dönmeye başladı. TL varlıklar için yabancı yatırımcı girişlerinin hızlanacağı, yeni başarı hikayelerinin yazılacağı bir döneme giriş yapıyoruz. Artan döviz rezervleri, gerileyen cari işlemler ve dış ticaret açığı, rekor kıran ihracat, güçlü büyümenin etkileri ve CDS priminin 300’ün altında seyretmesi uluslararası kuruluşların dikkatini çekiyor. Türkiye, Fitch Ratings ve S&P gibi diğer derecelendirme kuruluşlarından da olumlu tepkiler almıştı. Moody’s’in Türkiye’nin kredi notu görünümünü pozitife çevirmesi şaşırtıcı değil. Beklentilerimiz doğrultusunda, hatta geç kalınmış bir değerlendirme oldu” diye konuştu.
Ergün Atalay - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
EKONOMİ
TÜRK-İŞ ek zam talebini Bakan Işıkhan'a iletti
Dün, 22:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала