Moody's'ten Türk bankalarıyla ilgili yeni karar: Kredi notu ardından önemli gelişme

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini 'durağandan' 'pozitife' çevirdi. 18.01.2024, Sputnik Türkiye

Moody's Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesinin ardından Türk bankaları için not değerlendirmesinde bulundu.Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'de 17 bankanın not görünümünün 'durağandan' 'pozitife' çevrildiği belirtildi.Moody's, 12 Ocak'ta yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin kredi notunu 'B3' olarak teyit ederken, not görünümünü 'durağandan' 'pozitife' çevirmişti.BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kararın yurt içi piyasalarına doping etkisi yapacağını söyledi. Uzman konuyla ilgili, “Bugüne kadar Türkiye konusunda oldukça cimri davranan, zaman zaman objektiflikten uzak kararlar alan kredi derecelendirme kuruluşlarının olumlu tabloyu görmemezlikten gelmesi pek de mümkün değildi. Ülkemize uluslararası doğrudan yatırımların başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere hızlanacağını düşünüyorum. Küresel piyasalar tatil rehavetinden çıkarak rutine dönmeye başladı. TL varlıklar için yabancı yatırımcı girişlerinin hızlanacağı, yeni başarı hikayelerinin yazılacağı bir döneme giriş yapıyoruz. Artan döviz rezervleri, gerileyen cari işlemler ve dış ticaret açığı, rekor kıran ihracat, güçlü büyümenin etkileri ve CDS priminin 300’ün altında seyretmesi uluslararası kuruluşların dikkatini çekiyor. Türkiye, Fitch Ratings ve S&P gibi diğer derecelendirme kuruluşlarından da olumlu tepkiler almıştı. Moody’s’in Türkiye’nin kredi notu görünümünü pozitife çevirmesi şaşırtıcı değil. Beklentilerimiz doğrultusunda, hatta geç kalınmış bir değerlendirme oldu” diye konuştu.

