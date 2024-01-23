https://sputniknews.com.tr/20240123/kirgizistan-cin-sinirinda-deprem-sonrasi-yakinlari-ulasamamisti-unlu-oyuncu-mesaj-paylasti-1079929616.html

Kırgızistan-Çin sınırında deprem sonrası yakınları ulaşamamıştı: Ünlü oyuncu mesaj paylaştı

Kırgızistan-Çin sınırında deprem sonrası yakınları ulaşamamıştı: Ünlü oyuncu mesaj paylaştı

22 Ocak Pazartesi akşamı Kırgızistan-Çin sınır bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İş için Kazakistan'da olan ve deprem sonrası kendisinden haber... 23.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-23T06:54+0300

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türkiye

deprem

kazakistan

kırgızistan

oyuncu

tolgahan sayışman

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ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntı, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan olmak üzere bölge ülkelerinde de hissedildi.Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te şiddetli sarsıntıdan ötürü halk paniğe kapılarak evlerini terk etti ve sokaklara çıktı.İş için Kazakistan'da bulunan oyuncu Tolgahan Sayışman'dan deprem sonrası haber alınamadığı iddia edildi.Kendisine ulaşılamadığı iddialarıyla gündeme gelen Tolgahan Sayışman, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.'Sıkıntı yok'Sayışman, paylaşımında "Sıkıntı yok. Şükür en güvenilir yerdeyim" ifadelerini kullandı.Öte yandan 2017 yılında Almeda Abazi ile dünyaevine giren Tolgahan Sayışman'ın Efehan ve Alina adında iki çocuğu bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20240122/kirgizistanda-72-buyuklugunde-deprem-1079923927.html

türkiye

kazakistan

kırgızistan

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deprem, kazakistan, kırgızistan, oyuncu, tolgahan sayışman