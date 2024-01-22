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SON DAKİKA | Kırgızistan'da 7.2 büyüklüğünde deprem
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Kırgızistan'da 7 büyüklüğünde deprem
Kırgızistan'da 7 büyüklüğünde deprem
Kırgızistan'ın Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile olan sınırında 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 22.01.2024, Sputnik Türkiye
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Kırgızistan’ın Kızıl-Su ilçesi yakınlarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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deprem, asya, asya & pasifik

Kırgızistan'da 7 büyüklüğünde deprem

21:33 22.01.2024 (güncellendi: 21:39 22.01.2024)
© AASismograf - deprem - AFAD
Sismograf - deprem - AFAD - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2024
© AA
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Kırgızistan'ın Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile olan sınırında 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kırgızistan’ın Kızıl-Su ilçesi yakınlarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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