https://sputniknews.com.tr/20240122/kirgizistanda-72-buyuklugunde-deprem-1079923927.html
Kırgızistan'da 7 büyüklüğünde deprem
Kırgızistan'da 7 büyüklüğünde deprem
Kırgızistan'ın Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile olan sınırında 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T21:33+0300
2024-01-22T21:33+0300
2024-01-22T21:39+0300
deprem
dünya
asya
asya & pasifik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0f/1068267588_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_0350406b088392307332408b74bb9d77.jpg
Kırgızistan’ın Kızıl-Su ilçesi yakınlarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
asya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0f/1068267588_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_61f28d93f561be2d9990f0504828677c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, asya, asya & pasifik
deprem, asya, asya & pasifik
Kırgızistan'da 7 büyüklüğünde deprem
21:33 22.01.2024 (güncellendi: 21:39 22.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
Kırgızistan'ın Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile olan sınırında 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kırgızistan’ın Kızıl-Su ilçesi yakınlarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.