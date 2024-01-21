Prof. Dr. Ercan, yedi bölgeyi işaret etti: Hiçbir yerde deprem olmasa bile buralarda olur
© İHAProf. Dr. Övgün Ahmet Ercan
© İHA
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Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 7 bölgeyi tek tek sayarak "Türkiye’de hiçbir yerde deprem olmasa bile buralarda olur" dedi.
Kahramanmaraş depremlerinden sonra bölgedeki fay hareketliliği devam ederken, deprem uzmanları Türkiye'nin farklı bölgeler için uyarılar yapılıyor.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Karlıova-Bingöl, Erzincan, Denizli, Sakarya Çukuru, Midilli Üçgeni, Teke Burnu, Göller Bölgesi’nin adını sayarak “Türkiye’de hiçbir yerde deprem olmasa, buralarda olur” uyarısında bulundu.
Doğu Anadolu Kırığı, Karlıova-Bingöl’den, Hatay-Kırıkhan’a 580 km boyunda olup Arap ile Anadolu kıta parçalarının sınırını oluşturur. Arap kıtasının kuzeye doğru itmesiyle her yıl 1 ile 4mm gerilir.6 Şubat 2023 depremi 510 yılda biriken gerginliğin yer direncini yenmesiyle oldu. pic.twitter.com/iYJxYgYYOq— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) January 21, 2024
Doğu Anadolu Kırığı’nın Karlıova-Bingöl’den Hatay-Kırıkhan’a 580 km boyunda olup Arap ile Anadolu kıta parçalarının sınırını oluşturduğunu” hatırlatan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, şu değerlendirmelerde bulundu:
" Arap kıtasının kuzeye doğru itmesiyle her yıl 1 ile 4mm gerilir.6 Şubat 2023 depremi 510 yılda biriken gerginliğin yer direncini yenmesiyle oldu.
Türkiye’de hiç bir yerde deprem olmasa, Karlıova-Bingöl, Erzincan, Denizli, Sakarya Çukuru, Midilli Üçgeni, Teke Burnu, Göller Bölgesinde olur."
Türkiye’de hiç bir yerde deprem olmasa, Karlıova-Bingöl, Erzincan, Denizli, Sakarya Çukuru, Midilli Üçgeni, Teke Burnu, Göller Bölgesinde olur. pic.twitter.com/Gi35pJQJxe— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) January 21, 2024