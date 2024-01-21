https://sputniknews.com.tr/20240121/prof-dr-ercan-yedi-bolgeyi-isaret-etti-hicbir-yerde-deprem-olmasa-bile-buralarda-olur-1079882494.html

Prof. Dr. Ercan, yedi bölgeyi işaret etti: Hiçbir yerde deprem olmasa bile buralarda olur

Prof. Dr. Ercan, yedi bölgeyi işaret etti: Hiçbir yerde deprem olmasa bile buralarda olur

Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 7 bölgeyi tek tek sayarak "Türkiye’de hiçbir yerde deprem olmasa bile buralarda olur" dedi. 21.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-21T18:23+0300

2024-01-21T18:23+0300

2024-01-21T18:23+0300

türkiye

deprem

türkiye

övgün ahmet ercan

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Kahramanmaraş depremlerinden sonra bölgedeki fay hareketliliği devam ederken, deprem uzmanları Türkiye'nin farklı bölgeler için uyarılar yapılıyor.Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Karlıova-Bingöl, Erzincan, Denizli, Sakarya Çukuru, Midilli Üçgeni, Teke Burnu, Göller Bölgesi’nin adını sayarak “Türkiye’de hiçbir yerde deprem olmasa, buralarda olur” uyarısında bulundu.Doğu Anadolu Kırığı’nın Karlıova-Bingöl’den Hatay-Kırıkhan’a 580 km boyunda olup Arap ile Anadolu kıta parçalarının sınırını oluşturduğunu” hatırlatan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, şu değerlendirmelerde bulundu:

https://sputniknews.com.tr/20240121/malatyada-4-buyuklugunde-deprem-1079878006.html

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