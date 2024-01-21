https://sputniknews.com.tr/20240121/malatyada-4-buyuklugunde-deprem-1079878006.html
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
AFAD, Malatya Kale'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 9.7 kilometre derinliğinde yaşandı. 21.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-21T15:52+0300
2024-01-21T15:52+0300
2024-01-21T16:08+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.41'de merkez üssü Kale olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin 9.7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20240120/sivasta-44-buyuklugunde-deprem-1079841415.html
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malatya deprem, son depremleri malatyada 4 büyüklüğünde deprem
malatya deprem, son depremleri malatyada 4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
15:52 21.01.2024 (güncellendi: 16:08 21.01.2024)
AFAD, Malatya Kale'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 9.7 kilometre derinliğinde yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.41'de merkez üssü Kale olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 9.7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.