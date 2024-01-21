https://sputniknews.com.tr/20240121/malatyada-4-buyuklugunde-deprem-1079878006.html

Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Malatya Kale'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 9.7 kilometre derinliğinde yaşandı. 21.01.2024, Sputnik Türkiye

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malatya

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.41'de merkez üssü Kale olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin 9.7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

https://sputniknews.com.tr/20240120/sivasta-44-buyuklugunde-deprem-1079841415.html

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