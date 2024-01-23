https://sputniknews.com.tr/20240123/isvec-icin-son-soz-genel-kurulda-onay-cikacak-mi-1079944611.html
İsveç için son söz Genel Kurul'da: Onay çıkacak mı?
İsveç için son söz Genel Kurul'da: Onay çıkacak mı?
Meclis'in en önemli gündem başlıklarından biri İsveç'in NATO'ya üyeliği olacak. İsveç’in NATO’ya katılımına ilişkin protokol bugünTürkiye Büyük Millet Meclisi... 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T12:26+0300
2024-01-23T12:26+0300
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Genel Kurul'da yapılacak görüşmelerinin ardından protokol, milletvekillerinin oylarına sunulacak.İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin protokol, Dışişleri Komisyonu'nun gündemine ilk olarak 16 Kasım'da geldi. Katılım Protokolü Meclis Dışişleri Komisyonu'nda 26 Aralık'ta kabul edildi.Protokolün kabul edilmesi için Genel Kurul'da katılan milletvekillerinin salt çoğunluğunun oyu gerekiyor.26 Aralık'ta Meclis Dışişleri Komisyonu'nda yapılan oylamada, protokole AK Parti, CHP ve MHP "evet" oyu verirken İYİ Parti ve Saadet Partisi "hayır" oyu vermişti.DEM Parti ise oylamaya katılmamıştı.Bahçeli'den İsveç desteğiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Genel Kurulu gündemine gelmesi beklenen İsveç'in NATO'ya katılım protokolü ile ilgili MHP üyelerinin destek vereceğini açıkladı.Geçen yıl Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay çıktıFinlandiya'nın NATO'ya katılımına onay veren yasa teklifi 31 Mart 2023'te TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. İsveç ve Finlandiya NATO üyeliği için başvuru yapmış, Türkiye 'terörle mücadelede destek' şartıyla onay vereceğini imza altına almıştı.Mart 2023'te mecliste oylama yapıldığı esnada milletvekillerinin yarısından fazlası ya katılmamış ya da salonu terk etmişti. Koltuk sayısının 600 olduğu TBMM'de, AK Parti ve MHP milletvekilleri (toplamda 276) oy vermiş, tüm milletvekilleri Finlandiya'nın NATO üyeliğine evet oyunu kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231226/isvecin-nato-uyeligi-komisyonda-kabul-edildi-1078982773.html
https://sputniknews.com.tr/20240123/bahceli-istanbul-muradina-erecek-ankaraya-altinok-muhur-vuracak-1079941493.html
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isveç, nato, tbmm, tbmm genel kurulu, türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
isveç, nato, tbmm, tbmm genel kurulu, türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
İsveç için son söz Genel Kurul'da: Onay çıkacak mı?
12:26 23.01.2024 (güncellendi: 12:27 23.01.2024)
Meclis'in en önemli gündem başlıklarından biri İsveç'in NATO'ya üyeliği olacak. İsveç’in NATO’ya katılımına ilişkin protokol bugünTürkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun gündemine gelecek.
Genel Kurul'da yapılacak görüşmelerinin ardından protokol, milletvekillerinin oylarına sunulacak.
İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin protokol, Dışişleri Komisyonu'nun gündemine ilk olarak 16 Kasım'da geldi. Katılım Protokolü Meclis Dışişleri Komisyonu'nda 26 Aralık'ta kabul edildi.
Protokolün kabul edilmesi için Genel Kurul'da katılan milletvekillerinin salt çoğunluğunun oyu gerekiyor.
26 Aralık'ta Meclis Dışişleri Komisyonu'nda yapılan oylamada, protokole AK Parti, CHP ve MHP "evet" oyu verirken İYİ Parti ve Saadet Partisi "hayır" oyu vermişti.
DEM Parti ise oylamaya katılmamıştı.
Bahçeli'den İsveç desteği
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Genel Kurulu gündemine gelmesi beklenen İsveç'in NATO'ya katılım protokolü ile ilgili MHP üyelerinin destek vereceğini açıkladı.
Geçen yıl Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay çıktı
Finlandiya'nın NATO'ya katılımına onay veren yasa teklifi 31 Mart 2023'te TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. İsveç ve Finlandiya NATO üyeliği için başvuru yapmış, Türkiye 'terörle mücadelede destek' şartıyla onay vereceğini imza altına almıştı.
Mart 2023'te mecliste oylama yapıldığı esnada milletvekillerinin yarısından fazlası ya katılmamış ya da salonu terk etmişti. Koltuk sayısının 600 olduğu TBMM'de, AK Parti ve MHP milletvekilleri (toplamda 276) oy vermiş, tüm milletvekilleri Finlandiya'nın NATO üyeliğine evet oyunu kullanmıştı.