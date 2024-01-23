İsveç için son söz Genel Kurul'da: Onay çıkacak mı?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
Dünyanın en pahalı kahvesi kopi luwak
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Akoy: 'Duble Yol Projesi ile 570 dönüm ormanlık arazi tahrip olacak'
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Ekonomistlerden faiz kararı beklentisi
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Yapay zeka araçları bazen bizi üzmemek için dediklerimizi kabul ediyor'
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi Philippot’tan NATO açıklaması
17:38
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman, Astana görüşmesini değerlendirdi: ABD'nin bölgedeki varlığı sorununa odaklanılabilir
17:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’in danışmanından itiraf: Cephedeki durum zor
18:21
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: Ukrayna ayakta kalmasını sağlayacak yardımı alamayacak
18:30
2 dk
SESLİ HABER
Fransız savaş muhabiri, Ukrayna’daki Fransız paralı askerleri anlattı
18:43
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı siyasetçi: Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı’nı görevden almaya hazırlanıyor
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Rus kozmonot: Türkiye uzay programını çok ciddiye alıyor
19:15
3 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Savunma Bakanlığı, ABD ilk kez gönderdiği silahları denetledi.
19:25
1 dk
SESLİ HABER
Alman gazeteci: Ukrayna’nın askeri kalmadı, mevzileri terk etmek zorunda kalıyorlar
19:35
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon Danışmanı: Ukrayna feci bir yenilgiye uğruyor
19:48
2 dk
SESLİ HABER
Fransa, Ukrayna çatışmasında 'tahıl hesabı' yapıyor
20:15
2 dk
SESLİ HABER
ABD’den Zelenskiy'ye tehdit: Değiştir yoksa yolsuzluk dosyaları çıkar
20:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'X'in 20 kat daha ölümcül olduğu ifade ediliyor'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Özel okulların zam oyunu
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
İBB'nin riskli yapılar için vereceği kira yardımı belli oldu
12:06
84 dk
GERÇEKÜSTÜ BİR DÂHİ
Dünyaca ünlü sürrealist ressam Arap kökenli miydi?
13:33
8 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Türkiye'de en çok 'katliam' yapılan oyuncular: Orta saha
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240123/isvec-icin-son-soz-genel-kurulda-onay-cikacak-mi-1079944611.html
İsveç için son söz Genel Kurul'da: Onay çıkacak mı?
İsveç için son söz Genel Kurul'da: Onay çıkacak mı?
Meclis'in en önemli gündem başlıklarından biri İsveç'in NATO'ya üyeliği olacak. İsveç’in NATO’ya katılımına ilişkin protokol bugünTürkiye Büyük Millet Meclisi... 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T12:26+0300
2024-01-23T12:27+0300
türkiye
isveç
nato
tbmm
tbmm genel kurulu
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/18/1078860432_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fdb809cbd03afd7a6a1746d4ba23501e.jpg
Genel Kurul'da yapılacak görüşmelerinin ardından protokol, milletvekillerinin oylarına sunulacak.İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin protokol, Dışişleri Komisyonu'nun gündemine ilk olarak 16 Kasım'da geldi. Katılım Protokolü Meclis Dışişleri Komisyonu'nda 26 Aralık'ta kabul edildi.Protokolün kabul edilmesi için Genel Kurul'da katılan milletvekillerinin salt çoğunluğunun oyu gerekiyor.26 Aralık'ta Meclis Dışişleri Komisyonu'nda yapılan oylamada, protokole AK Parti, CHP ve MHP "evet" oyu verirken İYİ Parti ve Saadet Partisi "hayır" oyu vermişti.DEM Parti ise oylamaya katılmamıştı.Bahçeli'den İsveç desteğiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Genel Kurulu gündemine gelmesi beklenen İsveç'in NATO'ya katılım protokolü ile ilgili MHP üyelerinin destek vereceğini açıkladı.Geçen yıl Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay çıktıFinlandiya'nın NATO'ya katılımına onay veren yasa teklifi 31 Mart 2023'te TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. İsveç ve Finlandiya NATO üyeliği için başvuru yapmış, Türkiye 'terörle mücadelede destek' şartıyla onay vereceğini imza altına almıştı.Mart 2023'te mecliste oylama yapıldığı esnada milletvekillerinin yarısından fazlası ya katılmamış ya da salonu terk etmişti. Koltuk sayısının 600 olduğu TBMM'de, AK Parti ve MHP milletvekilleri (toplamda 276) oy vermiş, tüm milletvekilleri Finlandiya'nın NATO üyeliğine evet oyunu kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231226/isvecin-nato-uyeligi-komisyonda-kabul-edildi-1078982773.html
https://sputniknews.com.tr/20240123/bahceli-istanbul-muradina-erecek-ankaraya-altinok-muhur-vuracak-1079941493.html
türkiye
isveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/18/1078860432_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9d08af826ba43bd351f6f0a16840787a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
isveç, nato, tbmm, tbmm genel kurulu, türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
isveç, nato, tbmm, tbmm genel kurulu, türkiye büyük millet meclisi (tbmm)

İsveç için son söz Genel Kurul'da: Onay çıkacak mı?

12:26 23.01.2024 (güncellendi: 12:27 23.01.2024)
© AA / Harun ÖzalpTBMM Türkiye Meclis Ankara
TBMM Türkiye Meclis Ankara - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
© AA / Harun Özalp
Abone ol
Meclis'in en önemli gündem başlıklarından biri İsveç'in NATO'ya üyeliği olacak. İsveç’in NATO’ya katılımına ilişkin protokol bugünTürkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun gündemine gelecek.
Genel Kurul'da yapılacak görüşmelerinin ardından protokol, milletvekillerinin oylarına sunulacak.
İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin protokol, Dışişleri Komisyonu'nun gündemine ilk olarak 16 Kasım'da geldi. Katılım Protokolü Meclis Dışişleri Komisyonu'nda 26 Aralık'ta kabul edildi.
Protokolün kabul edilmesi için Genel Kurul'da katılan milletvekillerinin salt çoğunluğunun oyu gerekiyor.
26 Aralık'ta Meclis Dışişleri Komisyonu'nda yapılan oylamada, protokole AK Parti, CHP ve MHP "evet" oyu verirken İYİ Parti ve Saadet Partisi "hayır" oyu vermişti.
DEM Parti ise oylamaya katılmamıştı.

Bahçeli'den İsveç desteği

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Genel Kurulu gündemine gelmesi beklenen İsveç'in NATO'ya katılım protokolü ile ilgili MHP üyelerinin destek vereceğini açıkladı.
TBMM Dışişleri Komisyonu, Komisyon Başkanı Fuat Oktay başkanlığında toplandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023
TÜRKİYE
İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin teklif TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
26 Aralık 2023, 18:56

Geçen yıl Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay çıktı

Finlandiya'nın NATO'ya katılımına onay veren yasa teklifi 31 Mart 2023'te TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. İsveç ve Finlandiya NATO üyeliği için başvuru yapmış, Türkiye 'terörle mücadelede destek' şartıyla onay vereceğini imza altına almıştı.
Mart 2023'te mecliste oylama yapıldığı esnada milletvekillerinin yarısından fazlası ya katılmamış ya da salonu terk etmişti. Koltuk sayısının 600 olduğu TBMM'de, AK Parti ve MHP milletvekilleri (toplamda 276) oy vermiş, tüm milletvekilleri Finlandiya'nın NATO üyeliğine evet oyunu kullanmıştı.
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Bahçeli: İstanbul muradına erecek, Ankara'ya Altınok mühür vuracak
10:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала