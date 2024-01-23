https://sputniknews.com.tr/20240123/israil-disisleri-bakani-katildigi-ab-toplantisinda-yapay-ada-videosu-izletti-1079943597.html
İsrail Dışişleri Bakanı, katıldığı AB toplantısında 'yapay ada' videosu izletti
İsrail Dışişleri Bakanı, katıldığı AB toplantısında 'yapay ada' videosu izletti
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB toplantısına katılan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Akdeniz'de... 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T11:52+0300
2024-01-23T11:52+0300
2024-01-23T11:52+0300
israil- filistin çatışması
ab
josep borrell
israil dışişleri bakanlığı
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Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Orta Doğu ve Ukrayna'daki durumu görüşmek üzere dün Brüksel'de bir araya geldi.İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki toplantıya ayrı zamanlarda katıldı. Katz'ın toplantı sırasında bakanlara gösterdiği 2 video tepki çekti. Katz ilk olarak Orta Doğu'yu Hindistan'a bağlayan bir demir yolu projesi ile Akdeniz'de Gazze açıklarında 'yapay ada' projesinin yer aldığı videolar izlettirdi.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dışişleri bakanlarının toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Katz'ın toplantıdaki tutumunu eleştirdi.Katz'ın ele alınan konularla ilgisi olmayan videolar izlettiğini ifade eden Borell, İsrailli bakanın toplantıdaki süresini ülkesindeki durumu veya Gazze'deki yüksek can kaybı sayısı hakkında endişelerini dile getirmek için harcayabileceğini söyledi.Bakanların Katz'a İsrail'in güvenliğini garanti eden kalıcı bir barışın Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olduğunu söylediğini belirten Borell, "Bu kesinlikle onun fikrini değiştirmedi, aksi yönde bir şey de beklemiyorduk" dedi'Filistin yönetimini desteklemeye devam edeceğiz'Borell, bakanların Gazze'deki sivil can kaybı sayısının yüksek olduğu, insani yardımın ulaştırılamaması nedeniyle durumun hayal edilebileceğinden çok daha kötü olduğu konusunda hemfikir olduğunu söyledi.Filistin Dışişleri Bakanı Maliki ile de görüştüklerini belirten Borrell, “Avrupa Birliği'nin Filistin yönetimine desteğini yineledik. Yıl sonunda Filistin yönetiminin çalışmalarına katkı payı ödemesini gerçekleştirdik. Filistin yönetiminin mali açıdan en güçlü destekçisi olduğumuzu hatırlatmalıyım. Biz Filistinlilerin en büyük uluslararası bağışçısıyız ve öyle olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240123/almanya-savunma-bakani-pistorius-ulkesini-rusya-ile-savasa-hazirlanmaya-cagirdi-1079934244.html
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ab, josep borrell, israil dışişleri bakanlığı
ab, josep borrell, israil dışişleri bakanlığı
İsrail Dışişleri Bakanı, katıldığı AB toplantısında 'yapay ada' videosu izletti
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB toplantısına katılan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Akdeniz'de 'yapay ada' önerisiyle ilgili video izletmesine tepki göstererek, bu videoların görüşülen konularla ilgisi olmadığını söyledi.
Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Orta Doğu ve Ukrayna'daki durumu görüşmek üzere dün Brüksel'de bir araya geldi.
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki toplantıya ayrı zamanlarda katıldı. Katz'ın toplantı sırasında bakanlara gösterdiği 2 video tepki çekti. Katz ilk olarak Orta Doğu'yu Hindistan'a bağlayan bir demir yolu projesi ile Akdeniz'de Gazze açıklarında 'yapay ada' projesinin yer aldığı videolar izlettirdi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dışişleri bakanlarının toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Katz'ın toplantıdaki tutumunu eleştirdi.
Katz'ın ele alınan konularla ilgisi olmayan videolar izlettiğini ifade eden Borell, İsrailli bakanın toplantıdaki süresini ülkesindeki durumu veya Gazze'deki yüksek can kaybı sayısı hakkında endişelerini dile getirmek için harcayabileceğini söyledi.
Bakanların Katz'a İsrail'in güvenliğini garanti eden kalıcı bir barışın Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olduğunu söylediğini belirten Borell, "Bu kesinlikle onun fikrini değiştirmedi, aksi yönde bir şey de beklemiyorduk" dedi
'Filistin yönetimini desteklemeye devam edeceğiz'
Borell, bakanların Gazze'deki sivil can kaybı sayısının yüksek olduğu, insani yardımın ulaştırılamaması nedeniyle durumun hayal edilebileceğinden çok daha kötü olduğu konusunda hemfikir olduğunu söyledi.
Filistin Dışişleri Bakanı Maliki ile de görüştüklerini belirten Borrell, “Avrupa Birliği'nin Filistin yönetimine desteğini yineledik. Yıl sonunda Filistin yönetiminin çalışmalarına katkı payı ödemesini gerçekleştirdik. Filistin yönetiminin mali açıdan en güçlü destekçisi olduğumuzu hatırlatmalıyım. Biz Filistinlilerin en büyük uluslararası bağışçısıyız ve öyle olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.