https://sputniknews.com.tr/20240123/iran-cumhurbaskani-reisi-yarin-turkiyeye-gelecek-1079962990.html
İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye'ye geliyor
İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye'ye geliyor
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T20:21+0300
2024-01-23T20:21+0300
2024-01-23T20:30+0300
ibrahim reisi
dünya
recep tayyip erdoğan
ziyaret
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.Yapılan açıklamada, ziyaret sırasında, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Sekizinci Toplantısı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Reisi'nin başkanlığında Ankara'da icra edileceği belirtildi.Toplantıda, Türkiye-İran ilişkilerinin tüm yönleriyle gözden geçirileceği ve ikili işbirliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20240123/bakan-bayraktar-iran-petrol-bakani-owji-ile-enerji-isbirligini-gorustu-1079959435.html
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ibrahim reisi, recep tayyip erdoğan, ziyaret
ibrahim reisi, recep tayyip erdoğan, ziyaret
İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye'ye geliyor
20:21 23.01.2024 (güncellendi: 20:30 23.01.2024)
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, ziyaret sırasında, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Sekizinci Toplantısı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Reisi'nin başkanlığında Ankara'da icra edileceği belirtildi.
Toplantıda, Türkiye-İran ilişkilerinin tüm yönleriyle gözden geçirileceği ve ikili işbirliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacaktır. Toplantı vesilesiyle ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye matuf muhtelif belgelerin imzalanması da gündemdedir."