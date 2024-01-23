https://sputniknews.com.tr/20240123/irakli-sii-gucler-israilin-asdod-limanina-saldirdi-1079942693.html

Iraklı Şii güçler, İsrail'in Aşdod Limanı'na saldırdı

Iraklı Şii güçler, İsrail'in Aşdod Limanı'na saldırdı

Irak'taki Şii silahlı grupları çatısı altında toplayan İslami Direniş Örgütü, İsrail'in Akdeniz kıyısındaki Aşdod Limanı'na saldırı düzenlediğini duyurdu. 23.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-23T11:37+0300

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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına ve müttefiklerinin buna verdiği desteğe karşı çıkan İslami Direniş Örgütü, bölgede ABD ve İsrail'e ait tesisleri vurmaya devam ediyor.Örgüt, gece saatlerinde gerçekleşen saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada "İslami Direniş Örgütü savaşçıları, salı günü işgal altındaki topraklarda bulunan Aşdod Limanı'na İHA'larla saldırdı" ifadeleri kullanıldı.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 20 Ocak'ta, Irak'ta ABD askerlerinin de bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne balistik füze ve roketlerle saldırı düzenlediğini duyurmuş, bu saldırının, şimdiye kadar yapılanlardan daha büyük çapta olduğunu vurgulamıştı.Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Irak ve Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu üslere, 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam 143 saldırı gerçekleştirildiğini anlatarak 20 Ocak'ta düzenlenen saldırı için "Önceki gördüklerimizden daha büyük çaplı bir saldırıydı" ifadesini kullandı.Saldırının İran destekli gruplar tarafından gerçekleştirildiğini tekrarlayan Singh, saldırı sonrası "travmatik beyin yaralanması" tedavisi gören iki çalışanın da görevine geri döndüğü bilgisini paylaştı.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) internet sitesinde yapılan açıklamada, İran destekli militanlar tarafından 20 Ocak'ta yerel saatle 18.30'da Irak'ın batısında bulunan Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne çok sayıda balistik füze ve roket fırlatıldığı belirtilmişti.Açıklamada, füzelerin çoğunun hava savunma sistemleri tarafından engellendiği ancak bazılarının üsse etki ettiği kaydedilerek, en az bir Irak askerinin de yaralandığı ifade edilmişti.Üsse yapılan saldırının sorumluluğunu daha sonra Irak'ta İran yanlısı Şii milislerin içinde yer aldığı "Irak'ta İslami Direniş" adlı grup üstlenmişti.Söz konusu grup, "Gazze’deki saldırılara yanıt olarak", ABD ve öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere sık sık saldırılarda bulunduğunu duyuruyor.

https://sputniknews.com.tr/20240123/pentagon-irakta-abd-askerlerinin-bulundugu-usse-saldiri-oncekilerden-daha-buyuk-capliydi-1079927085.html

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