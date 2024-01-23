https://sputniknews.com.tr/20240123/imamoglu-basak-demirtasin-olasi-istanbul-adayligi-hakkinda-ilk-kez-konustu-1079943850.html
İmamoğlu, Başak Demirtaş'ın olası İstanbul adaylığı hakkında ilk kez konuştu
İmamoğlu, Başak Demirtaş'ın olası İstanbul adaylığı hakkında ilk kez konuştu
İBB Başkanı İmamoğlu, Demirtaş'ın olası adaylığına ilişkin "Benim yorum yapmamı gerektirecek bir durum değil" dedi. 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T12:01+0300
2024-01-23T12:01+0300
2024-01-23T12:26+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
ekrem imamoğlu
selahattin demirtaş
başak demirtaş
ibb
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/08/1078229207_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bbc0c5a51d9672ed587d043389347e78.jpg
Bir gazeteci İmamoğlu’na, Başak Demirtaş’ın aday olacağının iddialarıyla ilgili bir soru yöneltti.İmamoğlu’nun cevabı şöyle oldu:
https://sputniknews.com.tr/20240123/ahmet-hakan-basak-demirtasin-istanbulda-adayi-olmasi-ekrem-imamogluna-kaybettirir-1079933438.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/08/1078229207_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_336fa7a27b43385bf56cae721ec14eac.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ekrem imamoğlu, selahattin demirtaş, başak demirtaş, ibb
ekrem imamoğlu, selahattin demirtaş, başak demirtaş, ibb
İmamoğlu, Başak Demirtaş'ın olası İstanbul adaylığı hakkında ilk kez konuştu
12:01 23.01.2024 (güncellendi: 12:26 23.01.2024)
İBB Başkanı İmamoğlu, Demirtaş'ın olası adaylığına ilişkin "Benim yorum yapmamı gerektirecek bir durum değil" dedi.
Bir gazeteci İmamoğlu’na, Başak Demirtaş’ın aday olacağının iddialarıyla ilgili bir soru yöneltti.
İmamoğlu’nun cevabı şöyle oldu:
“Bir başka partinin aday çıkartıp çıkartmayacağıyla ilgili, diğer bir adayın yorum yapması doğru değil. Dolayısıyla bu konu DEM Parti’nin karar vereceği bir konu. Benim yorum yapmamı gerektirecek bir durum değil.”