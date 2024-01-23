https://sputniknews.com.tr/20240123/ahmet-hakan-basak-demirtasin-istanbulda-adayi-olmasi-ekrem-imamogluna-kaybettirir-1079933438.html
Ahmet Hakan: Başak Demirtaş’ın İstanbul’da adayı olması Ekrem İmamoğlu’na kaybettirir
Ahmet Hakan: Başak Demirtaş’ın İstanbul’da adayı olması Ekrem İmamoğlu’na kaybettirir
Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İBB başkanlığına aday olacağı iddialarına ilişkin "İstanbul adaylığı için, Halkların... 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T09:09+0300
2024-01-23T09:09+0300
2024-01-23T09:09+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
başak demirtaş
hdp
demokratik toplum hareketi (tev-dem)
selahattin demirtaş
istanbul
aday
dem parti
belediye
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Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İBB başkanlığına aday olacağı iddialarına ilişkin "İstanbul adaylığı için, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) bize bir öneri gelmedi ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz." demişti.Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Demirtaş'ın adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu:
https://sputniknews.com.tr/20240122/basak-demirtastan-istanbul-aciklamasi-aday-olacak-mi-1079902611.html
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başak demirtaş, hdp, demokratik toplum hareketi (tev-dem), selahattin demirtaş, istanbul, aday, dem parti, belediye
başak demirtaş, hdp, demokratik toplum hareketi (tev-dem), selahattin demirtaş, istanbul, aday, dem parti, belediye
Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İBB başkanlığına aday olacağı iddialarına ilişkin "İstanbul adaylığı için, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) bize bir öneri gelmedi ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz." demişti.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Demirtaş'ın adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu:
"Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın İstanbul’da DEM’den belediye başkan adayı olması, Ekrem İmamoğlu’na kaybettirir. Bu nedenle önümüzdeki günlerde şöyle şeyler olabilir: CHP, DEM’le çok daha sıkı bir görüşme trafiğine girer. Daha ödün verici bir pazarlık başlar. Ve bu pazarlıkta da CHP, “Ne vereyim abime” pozisyonunda olur."