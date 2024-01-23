Ahmet Hakan: Başak Demirtaş’ın İstanbul’da adayı olması Ekrem İmamoğlu’na kaybettirir

"Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın İstanbul’da DEM’den belediye başkan adayı olması, Ekrem İmamoğlu’na kaybettirir. Bu nedenle önümüzdeki günlerde şöyle şeyler olabilir: CHP, DEM’le çok daha sıkı bir görüşme trafiğine girer. Daha ödün verici bir pazarlık başlar. Ve bu pazarlıkta da CHP, “Ne vereyim abime” pozisyonunda olur."