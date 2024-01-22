https://sputniknews.com.tr/20240122/basak-demirtastan-istanbul-aciklamasi-aday-olacak-mi-1079902611.html
Başak Demirtaş'tan 'İstanbul'da adaylık' açıklaması: 'Gireriz ve iddialı oluruz'
Başak Demirtaş'tan 'İstanbul'da adaylık' açıklaması: 'Gireriz ve iddialı oluruz'
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanlığına aday olacağı iddialarına ilişkin ''Halk... 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T12:01+0300
2024-01-22T12:01+0300
2024-01-22T12:12+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
başak demirtaş
hdp
halkların demokratik partisi (hdp)
selahattin demirtaş
istanbul
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Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İBB başkanlığına aday olacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.Eşini cezaevinde ziyaret ettikten sonra Artı Gerçek haber sitesine konuşan Başak Demirtaş "İstanbul adaylığı için, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) bize bir öneri gelmedi ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz." açıklamasını yaptı.Demirtaş, "Birilerine kazandırmak veya kaybettirmek için değil, İstanbul’da kazanmak için yarışa gireriz ve iddialı oluruz." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240121/mhp-55-belediye-baskan-adayini-daha-acikladi-1079878328.html
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başak demirtaş, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), selahattin demirtaş, istanbul
başak demirtaş, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), selahattin demirtaş, istanbul
Başak Demirtaş'tan 'İstanbul'da adaylık' açıklaması: 'Gireriz ve iddialı oluruz'
12:01 22.01.2024 (güncellendi: 12:12 22.01.2024)
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanlığına aday olacağı iddialarına ilişkin ''Halk isterse düşünebiliriz.'' dedi.
Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İBB başkanlığına aday olacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Eşini cezaevinde ziyaret ettikten sonra Artı Gerçek haber sitesine konuşan Başak Demirtaş "İstanbul adaylığı için, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) bize bir öneri gelmedi ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz." açıklamasını yaptı.
Demirtaş, "Birilerine kazandırmak veya kaybettirmek için değil, İstanbul’da kazanmak için yarışa gireriz ve iddialı oluruz." dedi.