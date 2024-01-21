https://sputniknews.com.tr/20240121/mhp-55-belediye-baskan-adayini-daha-acikladi-1079878328.html

MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) biri il 54'ü ilçe olmak üzere 55 belediye başkan adayını daha açıkladı. 21.01.2024, Sputnik Türkiye

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mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

aday

politika

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MHP, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde 7. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 il, 54 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 7'nci etap adaylıklarının belirlendiğini ifade etti.Durmaz 1 il ve 54 ilçede daha adayların belirlendiğini belirtti. Buna göre Düzce Belediye Başkan adayı Yılmaz Eser oldu.

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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), aday