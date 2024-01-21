https://sputniknews.com.tr/20240121/mhp-55-belediye-baskan-adayini-daha-acikladi-1079878328.html
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) biri il 54'ü ilçe olmak üzere 55 belediye başkan adayını daha açıkladı. 21.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-21T16:03+0300
2024-01-21T16:03+0300
2024-01-21T16:18+0300
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
aday
politika
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MHP, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde 7. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 il, 54 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 7'nci etap adaylıklarının belirlendiğini ifade etti.Durmaz 1 il ve 54 ilçede daha adayların belirlendiğini belirtti. Buna göre Düzce Belediye Başkan adayı Yılmaz Eser oldu.
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), aday
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), aday
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
16:03 21.01.2024 (güncellendi: 16:18 21.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) biri il 54'ü ilçe olmak üzere 55 belediye başkan adayını daha açıkladı.
MHP, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde 7. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 il, 54 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 7'nci etap adaylıklarının belirlendiğini ifade etti.
Durmaz 1 il ve 54 ilçede daha adayların belirlendiğini belirtti.
Buna göre Düzce Belediye Başkan adayı Yılmaz Eser oldu.