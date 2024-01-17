https://sputniknews.com.tr/20240117/mhp-55-aday-daha-acikladi-1079741241.html

MHP 55 aday daha açıkladı

MHP 55 aday daha açıkladı

MHP tarafından 2 il, 3 büyükşehir ilçe, 50 ilçe olmak üzere 55 aday daha kamuoyu ile paylaşıldı. 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T14:09+0300

2024-01-17T14:09+0300

2024-01-17T15:06+0300

mhp

aday

2024 türkiye yerel seçimleri

devlet bahçeli

yerel seçim

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2'si il 53'ü ilçe olmak üzere 55 adayını daha açıkladı.Neden 55 aday açıklanıyor?Devlet Bahçeli bu haftaki grup toplantısında 2024 yılındaki ikinci siyasi dönüm noktasının 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri olduğunun altını çizerek, MHP'nin 55'inci yılı nedeniyle 55'şer isimden müteşekkil belediye başkan aday listelerinin ilkini 10 Ocak'ta, ikincisini 11 Ocak'ta, üçüncüsünü de 15 Ocak'ta paylaştıklarını hatırlattı.

https://sputniknews.com.tr/20240115/mhp-55-adayini-daha-acikladi-1079660071.html

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