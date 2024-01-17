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Ayhan Bora Kaplan iddianamesi kabul edildi
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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240117/mhp-55-aday-daha-acikladi-1079741241.html
MHP 55 aday daha açıkladı
MHP 55 aday daha açıkladı
MHP tarafından 2 il, 3 büyükşehir ilçe, 50 ilçe olmak üzere 55 aday daha kamuoyu ile paylaşıldı. 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T14:09+0300
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aday
2024 türkiye yerel seçimleri
devlet bahçeli
yerel seçim
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2'si il 53'ü ilçe olmak üzere 55 adayını daha açıkladı.Neden 55 aday açıklanıyor?Devlet Bahçeli bu haftaki grup toplantısında 2024 yılındaki ikinci siyasi dönüm noktasının 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri olduğunun altını çizerek, MHP'nin 55'inci yılı nedeniyle 55'şer isimden müteşekkil belediye başkan aday listelerinin ilkini 10 Ocak'ta, ikincisini 11 Ocak'ta, üçüncüsünü de 15 Ocak'ta paylaştıklarını hatırlattı.
https://sputniknews.com.tr/20240115/mhp-55-adayini-daha-acikladi-1079660071.html
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mhp, aday, devlet bahçeli, yerel seçim
mhp, aday, devlet bahçeli, yerel seçim

MHP 55 aday daha açıkladı

14:09 17.01.2024 (güncellendi: 15:06 17.01.2024)
© İHAMilliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
© İHA
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MHP tarafından 2 il, 3 büyükşehir ilçe, 50 ilçe olmak üzere 55 aday daha kamuoyu ile paylaşıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2'si il 53'ü ilçe olmak üzere 55 adayını daha açıkladı.

Neden 55 aday açıklanıyor?

Devlet Bahçeli bu haftaki grup toplantısında 2024 yılındaki ikinci siyasi dönüm noktasının 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri olduğunun altını çizerek, MHP'nin 55'inci yılı nedeniyle 55'şer isimden müteşekkil belediye başkan aday listelerinin ilkini 10 Ocak'ta, ikincisini 11 Ocak'ta, üçüncüsünü de 15 Ocak'ta paylaştıklarını hatırlattı.
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2024
POLİTİKA
MHP 55 adayını daha açıkladı
15 Ocak, 12:22
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