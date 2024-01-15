https://sputniknews.com.tr/20240115/mhp-55-adayini-daha-acikladi-1079660071.html

MHP 55 adayını daha açıkladı

MHP 55 adayını daha açıkladı

MHP 55 adayını daha açıkladı. MHP, Elazığ, Isparta ve Kars ile birlikte 52 ilçenin daha belediye başkan adaylarını açıkladı. 15.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-15T12:22+0300

2024-01-15T12:22+0300

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politika

mhp

belediye

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aralarında Elazığ, Isparta ve Kars belediye başkan adaylarının da yer aldığı 55 kişilik aday listesini açıkladı.Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 3 il, 10 büyükşehir ilçe, 42 ilçe için 55 belediye başkan adayı belirlendi.MHP, Elazığ'da Murat Aygen, Isparta'da Yusuf Ziya Günaydın, Kars'ta Ötügen Senger'i il belediye başkan adayı olarak duyurdu.Ötüken Senger kimdir?Cumhur İttifakının 31 Mart 2024 yerel seçimlerde Kars Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Ötüken Senger oldu.31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Kars’ta “Cumhur İttifakı” AK Parti ve MHP belediye başkan adayı Prof. Dr. Ötüken Senger’i destekleyecek.Prof. Dr. Ötüken Senger’in Kafkas Üniversitesi Senato Üyeliği, Kafkas Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Üst Kurul Üyeliği, Kafkas Üniversitesi Ehlibeyt Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği’dir. Alanıyla ilgili 4’ü uluslararası ve 2’si de ulusal yayınevlerinde yayımlanan 6 adet kitabı, ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan 40’a yakın bilimsel makalesi ve yine alanıyla ilgili 100’e yakın bilimsel atıfı bulunmaktadır. Akademik anlamda iyi derecede İngilizce bilmekte olan Prof. Dr. Ötüken Senger, evlidir.

https://sputniknews.com.tr/20240111/mhp-55-baskan-adayini-daha-acikladi-1079550098.html

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