https://sputniknews.com.tr/20240111/mhp-55-baskan-adayini-daha-acikladi-1079550098.html
MHP 55 başkan adayını daha açıkladı
MHP 55 başkan adayını daha açıkladı
Dün 55 belediye başkan adayını açıklayan MHP, bugün 55 başkan adayı daha açıkladı. 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T17:18+0300
2024-01-11T17:18+0300
2024-01-11T18:15+0300
politika
mhp
belediye başkanı
seçim
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde aralarında Afyonkarahisar, Aksaray, Bolu, Sivas belediye başkan adaylarının da yer aldığı 55 kişilik aday listesini açıkladı.Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının yaptığı değerlendirmede ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 8 il, 40 büyükşehir ilçe ve 7 ilçe için 55 belediye başkan adayı belirlendi.MHP, Afyonkarahisar'da Sezer Küçükkurt, Aksaray'da İrfan Çıtak, Bolu'da İlhan Durak, Gümüşhane'de Vedat Soner Başer, Kırıkkale'de Harun Ulusoy, Kırklareli'nde Derya Bulut, Sivas'ta Reha Kars ve Tokat'ta Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu il belediye başkan adayı olarak duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20240111/erdogan-bahceli-ile-gorusecek-1079536383.html
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mhp, belediye başkanı, seçim
mhp, belediye başkanı, seçim
MHP 55 başkan adayını daha açıkladı
17:18 11.01.2024 (güncellendi: 18:15 11.01.2024)
Dün 55 belediye başkan adayını açıklayan MHP, bugün 55 başkan adayı daha açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde aralarında Afyonkarahisar, Aksaray, Bolu, Sivas belediye başkan adaylarının da yer aldığı 55 kişilik aday listesini açıkladı.
Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının yaptığı değerlendirmede ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 8 il, 40 büyükşehir ilçe ve 7 ilçe için 55 belediye başkan adayı belirlendi.
MHP, Afyonkarahisar'da Sezer Küçükkurt, Aksaray'da İrfan Çıtak, Bolu'da İlhan Durak, Gümüşhane'de Vedat Soner Başer, Kırıkkale'de Harun Ulusoy, Kırklareli'nde Derya Bulut, Sivas'ta Reha Kars ve Tokat'ta Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu il belediye başkan adayı olarak duyurdu.