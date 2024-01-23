https://sputniknews.com.tr/20240123/hamasin-medya-sorumlusu-velid-kilani-gecici-ateskes-taleplerini-reddediyoruz-1079927612.html

Hamas’ın Medya Sorumlusu Velid Kilani: Geçici ateşkes taleplerini reddediyoruz

Hamas’ın Medya Sorumlusu Velid Kilani: Geçici ateşkes taleplerini reddediyoruz

Hamas'ın medya sorumlusu Velid Kilani, İsrail’in esirlerin serbest bırakılması karşılığında 2 ay ateşkes teklifinde bulunduğu iddiasıyla ilgili "Resmi teklif... 23.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-23T02:42+0300

2024-01-23T02:42+0300

2024-01-23T02:42+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

hamas

hamas

hamas

hamas

hamas hareketi

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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki esirlerin serbest bırakılması karşılığında iki aylık ateşkes teklifinde bulunduğu iddialarını değerlendiren Hamas'ın medya sorumlusu Velid Kilani, "Direnişin temel şartı savaşın geçici değil, tamamen kapsamlı bir şekilde durması. Bundan sonra, esir takası, imar ve yardımların girişi gibi diğer dosyaların konuşulmasına geçilecek" dedi.AA muhabirine konuşan Kilani, İsrail'in bu yönde bir teklifte bulunduğu haberlerini basından okuduğunu ancak henüz Hamas'a ulaşan resmi bir teklif bulunmadığını söyledi.Bununla ilgili durumun gün içerisinde netleşeceğini ifade eden Kilani, dolayısıyla Hamas'ın da bu söylenen teklife resmi olarak henüz bir cevap vermediğini belirtti.İsrail'in yaptığı söylenen teklifin Hamas açısından kabul edilebilir olmadığını ifade eden Kilani, şöyle devam etti:ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesinin İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail’in Hamas’a yeni bir “ateşkes” teklifinde bulunduğu kaydedilmişti. Haberde Tel Aviv yönetiminin, Hamas’ın elindeki esirlerin tamamının serbest bırakılması karşılığında Gazze’ye yönelik saldırılarına 2 ay ara vermeyi önerdiği vurgulanmıştı.İsrail’in Gazze’de kalıcı ateşkes içermeyen öneriyi Katar ve Mısır aracılığıyla ilettiği aktarılan haberde, İsrailli yetkililerin Hamas'tan yanıt beklediklerini ancak önümüzdeki günlerde ilerleme kaydedilebileceği konusunda temkinli bir iyimserlik içinde olduklarını vurguladığı aktarıldı.Gazze'deki İsrailli esirlerHamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemiş, çok sayıda İsrailli esir alınmıştı.Gazze’deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.İsrail ordusuna göre, şu anda Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20240122/israilden-hamasa-yeni-ateskes-onerisi-1079925556.html

israil

gazze

gazze şeridi

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