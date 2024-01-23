https://sputniknews.com.tr/20240123/erdogandan-yeni-safak-icin-video-mesaj-30-yil-boyunca-milli-iradenin-ve-demokrasinin-sesi-oldu-1079964489.html
Erdoğan'dan Yeni Şafak için video mesaj: '30 yıl boyunca milli iradenin ve demokrasinin sesi oldu'
Erdoğan'dan Yeni Şafak için video mesaj: '30 yıl boyunca milli iradenin ve demokrasinin sesi oldu'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Şafak gazetesinin 30'uncu yılını kutlamak için gönderdiği video mesajda "Faili meçhullerin, terörün, çetelerin, yolsuzlukların kol... 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T21:58+0300
2024-01-23T21:58+0300
2024-01-23T21:58+0300
recep tayyip erdoğan
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yeni şafak
mesaj
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Şafak gazetesinin 30'uncu yılı için bir video mesaj gönderdi.Erdoğan, "Yeni Şafak Gazetesi 30. Yaş Kutlama" programına gönderdiği video mesajında, Yeni Şafak gazetesinin 30 yıl önce "Türkiye'nin birikimi" sloganıyla yayın hayatına başladığını söyledi.30 sene önce, "Türkiye'nin önü aydınlık" manşetiyle okuyucularıyla buluşan Yeni Şafak gazetesine daha nice başarılı seneler dileyen Erdoğan, "Faili meçhullerin, terörün, çetelerin, yolsuzlukların kol gezdiği 90'lı yıllarda çok mühim bir görevi başarıyla yerine getiren Yeni Şafak, 30 yıl boyunca daima milletin, milli iradenin ve demokrasinin sesi oldu" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:Yeni Şafak ailesinin tüm mensuplarını tebrik eden Erdoğan, "Bu vesileyle şehit Mustafa Cambaz kardeşimiz başta olmak üzere gazetemizde çalışmış ancak şimdi aramızda olmayan tüm kardeşlerimi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Türkiye'nin hak, hukuk ve adalet mücadelesine verdiğiniz destekler için sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum. 30. yıl dönümünüz kutlu olsun" diye konuştu.
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recep tayyip erdoğan, yeni şafak, mesaj
recep tayyip erdoğan, yeni şafak, mesaj
Erdoğan'dan Yeni Şafak için video mesaj: '30 yıl boyunca milli iradenin ve demokrasinin sesi oldu'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Şafak gazetesinin 30'uncu yılını kutlamak için gönderdiği video mesajda "Faili meçhullerin, terörün, çetelerin, yolsuzlukların kol gezdiği 90'lı yıllarda çok mühim bir görevi başarıyla yerine getiren Yeni Şafak, 30 yıl boyunca daima milletin, milli iradenin ve demokrasinin sesi oldu" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Şafak gazetesinin 30'uncu yılı için bir video mesaj gönderdi.
Erdoğan, "Yeni Şafak Gazetesi 30. Yaş Kutlama" programına gönderdiği video mesajında, Yeni Şafak gazetesinin 30 yıl önce "Türkiye'nin birikimi" sloganıyla yayın hayatına başladığını söyledi.
30 sene önce, "Türkiye'nin önü aydınlık" manşetiyle okuyucularıyla buluşan Yeni Şafak gazetesine daha nice başarılı seneler dileyen Erdoğan, "Faili meçhullerin, terörün, çetelerin, yolsuzlukların kol gezdiği 90'lı yıllarda çok mühim bir görevi başarıyla yerine getiren Yeni Şafak, 30 yıl boyunca daima milletin, milli iradenin ve demokrasinin sesi oldu" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Yeni Şafak'ın ülkemizin en sancılı yılları olan 28 Şubat döneminde yaptığı cesur yayınlar, demokrasi tarihimize altın harflerle geçmiştir. Gazetemiz bu onurlu tavrını son 21 yılda demokrasimize yönelik tüm menfur girişimlerde de sürdürmüştür. Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe teşebbüsünde ülkemizi kaosa sürüklemek isteyenlerin karşısında Yeni Şafak dimdik durmuştur."
Yeni Şafak ailesinin tüm mensuplarını tebrik eden Erdoğan, "Bu vesileyle şehit Mustafa Cambaz kardeşimiz başta olmak üzere gazetemizde çalışmış ancak şimdi aramızda olmayan tüm kardeşlerimi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Türkiye'nin hak, hukuk ve adalet mücadelesine verdiğiniz destekler için sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum. 30. yıl dönümünüz kutlu olsun" diye konuştu.