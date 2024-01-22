Türk astronot Gezeravcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüyor
15:00 22.01.2024 (güncellendi: 15:22 22.01.2024)
© Murat KulaAlper Gezeravcı
© Murat Kula
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Türkiye, astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu heyecanla takip ediyor. İlk Türk uzay yolcusu, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği zaman boyunca Türkiye ile sık sık iletişim kuracak. Gezeravcı'nın ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştiriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk Türk Astronot Gezeravcı'ya, "Ülkemiz tarihindeki bu ilk ve çok önemli vazifeyi yerine getirmek için çıktığın yolda sana başarılar diliyorum. Milli Uzay Programımız kapsamında gerçekleştirdiğin bu kritik görevle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimize ilham kaynağı oldun. Senin seyahatinle birlikte uzay çalışmalarında da artık yeni bir dönemin kapısını araladık.
İlk Türk Astronot Gezeravcı: Türkiye Yüzyılı'na adım atarken bu anlamlı görevde ülkemi temsil etmenin ve bayrağımızı Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşımanın gururunu yaşıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sen ilk astronotumuz oldun ama son olmayacaksın. Türkiye de insanlı uzay görevi gerçekleştiren ülkeler arasında yerini aldı.
İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı: Deney düzeneklerimizi Dragon kapsülünden deney öncesi muhafaza konumlarına naklederek, ilk görevimi tamamladım.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu görevle birlikte çocuklarımızın ve gençlerimizin uzaya olan merakları daha da artacak. Belki pek çok evladımız bu alana yönelecek, senin izinden gidecek.
Öğrencilerle deneyimlerini paylaşacak
Türk astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunduğu süre boyunca Türk öğrencilerle de görüşecek.
Samsun, Kocaeli,Hatay,Diyarbakır, Konya ve Balıkesir'den üniversite, lise ve ortaokul öğrencileriyle deneyimlerini paylaşacak.
Alper Gezeravcı, uzaydan Bakü, Konya, Ankara, İstanbul, Çanakkale'nin fotoğraflarını çekecek.
Mersin'in Silifke ilçesi ile Ağrı Dağı'nı da fotoğraflayacak.