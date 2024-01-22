https://sputniknews.com.tr/20240122/milli-uzay-programi-kapsaminda-ilk-turk-uzaya-gitti-sirada-ne-var-1079906444.html

Milli uzay programı kapsamında ilk Türk uzaya gitti, sırada ne var?

Milli uzay programı kapsamında ilk Türk uzaya gitti, sırada ne var?

Türkiye’nin milli uzay programı kapsamında ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı uzaya gitti. Uzay programı kapsamındaki hedefler 2024-2028 yılları arasını... 22.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-22T13:51+0300

2024-01-22T13:51+0300

2024-01-22T13:51+0300

yaşam

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alper gezeravcı

uluslararası uzay istasyonu (uui)

uzay istasyonu

ay

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Türkiye’nin, uzay alanında önde gelen ülkelerden biri olması hedefi ile başlayan milli uzay programı kapsamında en önemli adım Türk Astronot Alper Gezeravcı uzaya çıkması ile atıldı. Uzay programında bundan sonra atılması beklenen hedefler 2024-2028 yılları arasını kapsayana 12’nci kalkınma planında yer aldı.‘Ay'ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak’Türkiye'nin uzay yolculuğu 13 Aralık 2018'de Türkiye Uzay Ajansının (TUA) kurulmasıyla hız kazandı. TUA'nın görevleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan politikalar doğrultusunda Milli Uzay Programı hazırlamak, uygulamak ve işbirlikleri arasındaki koordinasyonu sağlamak yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Şubat 2021'de "Ay'ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak" sloganıyla Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nı duyurdu.Yeni hedefler kalkınma planındaİlk Türk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaya gönderilmesi ile birlikte programda önemli bir aşama kat edilirken bundan sonraki hedefler ise kalkınma planında yer aldı. Plana göre:Ay araştırma projesiKalınma planı kapsamında Türkiye’nin ay araştırma programı da yer aldı. Planda “Başta Ay Araştırma Projesi ile yerli ve milli uydu geliştirme projeleri olmak üzere ülkemizin uzay alanında teknoloji üretme kabiliyeti artırılacaktır” ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20240120/ilk-turk-astronot-alper-gezeravci-uluslararasi-uzay-istasyonunda-1079854822.html

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