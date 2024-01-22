https://sputniknews.com.tr/20240122/milli-uzay-programi-kapsaminda-ilk-turk-uzaya-gitti-sirada-ne-var-1079906444.html
Milli uzay programı kapsamında ilk Türk uzaya gitti, sırada ne var?
Milli uzay programı kapsamında ilk Türk uzaya gitti, sırada ne var?
Türkiye’nin milli uzay programı kapsamında ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı uzaya gitti. Uzay programı kapsamındaki hedefler 2024-2028 yılları arasını... 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T13:51+0300
2024-01-22T13:51+0300
2024-01-22T13:51+0300
yaşam
uzay
türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş)
uzay aracı
uzay giysisi
türkiye uzay ajansı
alper gezeravcı
uluslararası uzay istasyonu (uui)
uzay istasyonu
ay
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Türkiye’nin, uzay alanında önde gelen ülkelerden biri olması hedefi ile başlayan milli uzay programı kapsamında en önemli adım Türk Astronot Alper Gezeravcı uzaya çıkması ile atıldı. Uzay programında bundan sonra atılması beklenen hedefler 2024-2028 yılları arasını kapsayana 12’nci kalkınma planında yer aldı.‘Ay'ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak’Türkiye'nin uzay yolculuğu 13 Aralık 2018'de Türkiye Uzay Ajansının (TUA) kurulmasıyla hız kazandı. TUA'nın görevleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan politikalar doğrultusunda Milli Uzay Programı hazırlamak, uygulamak ve işbirlikleri arasındaki koordinasyonu sağlamak yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Şubat 2021'de "Ay'ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak" sloganıyla Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nı duyurdu.Yeni hedefler kalkınma planındaİlk Türk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaya gönderilmesi ile birlikte programda önemli bir aşama kat edilirken bundan sonraki hedefler ise kalkınma planında yer aldı. Plana göre:Ay araştırma projesiKalınma planı kapsamında Türkiye’nin ay araştırma programı da yer aldı. Planda “Başta Ay Araştırma Projesi ile yerli ve milli uydu geliştirme projeleri olmak üzere ülkemizin uzay alanında teknoloji üretme kabiliyeti artırılacaktır” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240120/ilk-turk-astronot-alper-gezeravci-uluslararasi-uzay-istasyonunda-1079854822.html
ay
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Osman Nuri Cerit
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MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
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türkiyenin uzay hedefi,türkiye uzayda,ilk türk astronot,türkiyenin uzay porgramı,türkiyenin uzaya ne zaman gidiyor,türkiyenin uzay programı ne,türkiyenin uzay çalışmları,türkiyenin uzaydaki amacı ne,türkiye uzayda hangi araştırmaları yapacak,milli uydu ne zaman gönderilecek,türkiyenin uzay teknolojisi,türkiyenin roket teknolojisi,uzay aracı, türkiyenin ay programı,
Milli uzay programı kapsamında ilk Türk uzaya gitti, sırada ne var?
Özel
Türkiye’nin milli uzay programı kapsamında ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı uzaya gitti. Uzay programı kapsamındaki hedefler 2024-2028 yılları arasını kapsayan 12’nci kalkınma planında yer aldı. Planda uzay alanında önde gelen ülkelerden biri olma vizyonu yer aldı.
Türkiye’nin, uzay alanında önde gelen ülkelerden biri olması hedefi ile başlayan milli uzay programı kapsamında en önemli adım Türk Astronot Alper Gezeravcı uzaya çıkması ile atıldı. Uzay programında bundan sonra atılması beklenen hedefler 2024-2028 yılları arasını kapsayana 12’nci kalkınma planında yer aldı.
‘Ay'ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak’
Türkiye'nin uzay yolculuğu 13 Aralık 2018'de Türkiye Uzay Ajansının (TUA) kurulmasıyla hız kazandı. TUA'nın görevleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan politikalar doğrultusunda Milli Uzay Programı hazırlamak, uygulamak ve işbirlikleri arasındaki koordinasyonu sağlamak yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Şubat 2021'de "Ay'ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak" sloganıyla Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nı duyurdu.
Yeni hedefler kalkınma planında
İlk Türk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaya gönderilmesi ile birlikte programda önemli bir aşama kat edilirken bundan sonraki hedefler ise kalkınma planında yer aldı. Plana göre:
“Uzay alanında önde gelen ülkelerden biri olma vizyonu doğrultusunda uluslararası işbirlikleri artırılacak, genç nesiller uzay alanında çalışmaya teşvik edilecek, uzay araştırmaları yaygınlaştırılacak, uydu teknolojileri, gözlem sistemleri ve keşif programlarına yönelik olmak üzere altyapı ve teknolojik yetkinliklerin geliştirilmesi sağlanacak, ülkemizin uzay teknolojilerini üretme ve ticarileştirmede rekabetçi bir konuma gelmesi sağlanacak.”
Kalınma planı kapsamında Türkiye’nin ay araştırma programı da yer aldı. Planda “Başta Ay Araştırma Projesi ile yerli ve milli uydu geliştirme projeleri olmak üzere ülkemizin uzay alanında teknoloji üretme kabiliyeti artırılacaktır” ifadelerine yer verildi.