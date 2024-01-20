https://sputniknews.com.tr/20240120/ilk-turk-astronot-alper-gezeravci-uluslararasi-uzay-istasyonunda-1079854822.html
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) mürettebatını taşıyan Dragon uzay aracı, yaklaşık 37 saat süren uzay yolculuğunun... 20.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-20T15:27+0300
2024-01-20T15:27+0300
2024-01-20T15:27+0300
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alper gezeravcı
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) mürettebatını taşıyan Dragon uzay aracı, yaklaşık 37 saat süren uzay yolculuğunun ardından tüm işlemlerin tamamlanmasıyla Axiom-3 (Ax-3) ekibi istasyona girdi.