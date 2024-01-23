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Bahçeli: İstanbul muradına erecek, Ankara'ya Altınok mühür vuracak
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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240123/dolar-kuru-bugun-ne-kadar--1079933787.html
Dolar kuru bugün ne kadar?
Dolar kuru bugün ne kadar?
İstanbul serbest piyasada dolar 30,2680 liradan, euro 33,0140 liradan güne başladı. 23.01.2024, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 30,2660 liradan alınan dolar, 30,2680 liradan satılıyor. 33,0120 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,0140 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 30,2470 lira,euvronun satış fiyatı ise 32,9630 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 976 lira, çeyrek altın 3 bin 200 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 764 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 31 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.010 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 79.97 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79.97 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?ETF onayının dopinginin etkileri kripto varlık piyasasından siliniyor.Piyasanın en büyük varlığı Bitcoin güne 40 bin doların üzerinde başlasa da düşük çaplı bir düşüşle 39.965 dolar seviyelerine indi.Bitcoin 10 Ocak'ta ETF başvurularının onaylanmasının ardından 49 binin üzerini test etmişti.
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23 ocak 2024 dolar - euro fiyatları
23 ocak 2024 dolar - euro fiyatları

Dolar kuru bugün ne kadar?

09:55 23.01.2024 (güncellendi: 10:00 23.01.2024)
© AFP 2023 / EVA HAMBACHABD dolar basım
ABD dolar basım - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
© AFP 2023 / EVA HAMBACH
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İstanbul serbest piyasada dolar 30,2680 liradan, euro 33,0140 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 30,2660 liradan alınan dolar, 30,2680 liradan satılıyor. 33,0120 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,0140 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 30,2470 lira,euvronun satış fiyatı ise 32,9630 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Gram altın bin 976 lira, çeyrek altın 3 bin 200 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 764 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 31 dolardan başladı.

Borsada rakamlar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.010 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 79.97 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79.97 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

ETF onayının dopinginin etkileri kripto varlık piyasasından siliniyor.
Piyasanın en büyük varlığı Bitcoin güne 40 bin doların üzerinde başlasa da düşük çaplı bir düşüşle 39.965 dolar seviyelerine indi.
Bitcoin 10 Ocak'ta ETF başvurularının onaylanmasının ardından 49 binin üzerini test etmişti.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2024
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Geçen hafta kademeli yükselmişti: Dolar haftaya nasıl başladı?
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