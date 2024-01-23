https://sputniknews.com.tr/20240123/dolar-kuru-bugun-ne-kadar--1079933787.html

Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar kuru bugün ne kadar?

İstanbul serbest piyasada dolar 30,2680 liradan, euro 33,0140 liradan güne başladı. 23.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-23T09:55+0300

2024-01-23T09:55+0300

2024-01-23T10:00+0300

ekonomi

dolar

euro

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bitcoin

çeyrek altın

gram altın

ekonomi

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Serbest piyasada 30,2660 liradan alınan dolar, 30,2680 liradan satılıyor. 33,0120 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,0140 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 30,2470 lira,euvronun satış fiyatı ise 32,9630 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 976 lira, çeyrek altın 3 bin 200 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 764 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 31 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.010 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 79.97 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79.97 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?ETF onayının dopinginin etkileri kripto varlık piyasasından siliniyor.Piyasanın en büyük varlığı Bitcoin güne 40 bin doların üzerinde başlasa da düşük çaplı bir düşüşle 39.965 dolar seviyelerine indi.Bitcoin 10 Ocak'ta ETF başvurularının onaylanmasının ardından 49 binin üzerini test etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240122/gecen-hafta-kademeli-yukselmisti-dolar-haftaya-nasil-basladi-1079896570.html

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