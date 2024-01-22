https://sputniknews.com.tr/20240122/gecen-hafta-kademeli-yukselmisti-dolar-haftaya-nasil-basladi-1079896570.html

Geçen hafta kademeli yükselmişti: Dolar haftaya nasıl başladı?

Geçen hafta kademeli yükselmişti: Dolar haftaya nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 30,2160 liradan, euro 32,9650 liradan haftaya başladı. 22.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-22T09:15+0300

2024-01-22T09:15+0300

2024-01-22T09:15+0300

ekonomi

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Serbest piyasada 30,2140 liradan alınan dolar, 30,2160 liradan satılıyor. 32,9630 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,9650 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 30,1910 lira, euronun satış fiyatı ise 32,8760 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 963 lira, çeyrek altın 3 bin 177 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 671 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 20 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.996 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 78.13 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78.13dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 41.073 dolar seviyelerinde.

https://sputniknews.com.tr/20240119/hafta-boyu-yukselis-surdu-dolar-ne-kadar-oldu-1079812046.html

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