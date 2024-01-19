https://sputniknews.com.tr/20240119/hafta-boyu-yukselis-surdu-dolar-ne-kadar-oldu-1079812046.html
Hafta boyu yükseliş sürdü: Dolar ne kadar oldu?
Hafta boyu yükseliş sürdü: Dolar ne kadar oldu?
İstanbul serbest piyasada dolar 30,1910 liradan, euro 32,8490 liradan güne başladı. 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T09:32+0300
2024-01-19T09:32+0300
2024-01-19T09:32+0300
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Serbest piyasada 30,1890 liradan alınan dolar, 30,1910 liradan satılıyor. 32,8470 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,8490 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 30,1440 lira, euronun satış fiyatı ise 32,7250 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 963 lira, çeyrek altın 3 bin 180 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 685 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 23 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.016 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 78.82 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78.82 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 41.218 dolar seviyelerinde.
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Hafta boyu yükseliş sürdü: Dolar ne kadar oldu?
İstanbul serbest piyasada dolar 30,1910 liradan, euro 32,8490 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 30,1890 liradan alınan dolar, 30,1910 liradan satılıyor. 32,8470 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,8490 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 30,1440 lira, euronun satış fiyatı ise 32,7250 lira olmuştu.
Gram altın bin 963 lira, çeyrek altın 3 bin 180 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 685 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 23 dolardan başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.016 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 78.82 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78.82 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin bugün 41.218 dolar seviyelerinde.