https://sputniknews.com.tr/20240119/hafta-boyu-yukselis-surdu-dolar-ne-kadar-oldu-1079812046.html

Hafta boyu yükseliş sürdü: Dolar ne kadar oldu?

Hafta boyu yükseliş sürdü: Dolar ne kadar oldu?

İstanbul serbest piyasada dolar 30,1910 liradan, euro 32,8490 liradan güne başladı. 19.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-19T09:32+0300

2024-01-19T09:32+0300

2024-01-19T09:32+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

altın

gram altın

yarım gram altın

bitcoin

bitcoin madenciliği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1e/1077937942_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e7838f43b08a368fe4768f77f11236a7.jpg

Serbest piyasada 30,1890 liradan alınan dolar, 30,1910 liradan satılıyor. 32,8470 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,8490 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 30,1440 lira, euronun satış fiyatı ise 32,7250 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 963 lira, çeyrek altın 3 bin 180 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 685 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 23 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.016 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 78.82 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78.82 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 41.218 dolar seviyelerinde.

https://sputniknews.com.tr/20240118/dolar-ve-euroda-yukselis-suruyor-mu-1079769832.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, gram altın, yarım gram altın, bitcoin, bitcoin madenciliği, borsa istanbul, borsa