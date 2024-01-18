https://sputniknews.com.tr/20240118/dolar-ve-euroda-yukselis-suruyor-mu-1079769832.html

Dolar ve euro'da yükseliş sürüyor mu?

Dolar ve euro'da yükseliş sürüyor mu?

İstanbul serbest piyasada dolar 30.1430 liradan, euro 32.8420 liradan güne başladı. 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T09:42+0300

2024-01-18T09:42+0300

2024-01-18T09:42+0300

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Serbest piyasada 30,1410 liradan alınan dolar, 30,1430 liradan satılıyor. 32,8400 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,8420 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 30,1340 lira, euronun satış fiyatı ise 32,7410 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 949 lira, çeyrek altın 3 bin 157 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 592 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 11 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.024 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 78.72 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78.32 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 42.782 dolar seviyelerinde.

https://sputniknews.com.tr/20240117/gram-altin-fiyatlarinda-dusus-1079732006.html

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