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https://sputniknews.com.tr/20240123/bidendan-yeni-gaf-toplantiya-katilmayan-bakanla-konustu-1079948102.html
Biden'dan yeni gaf: Toplantıya katılmayan bakanla konuştu
Biden'dan yeni gaf: Toplantıya katılmayan bakanla konuştu
ABD Başkanı Joe Biden, gaflarına bir yenisini ekleyerek Beyaz Saray'daki bir toplantıda hazır bulunmayan Sağlık Bakanı Xavier Becerra'ya hitap etti. 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T13:38+0300
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ABD'de yaklaşan seçimler öncesinde yaşı ve sağlığı ile ilgili tartışmalar gündemden düşmeyen Başkan Biden, tartışmaları körükleyecek yeni bir gaf daha yaptı.ABD basınına yansıyan haberlere göre Biden, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre'in Başkan'ın akıl sağlığının iyi olduğunu söylemesinden birkaç dakika sonra İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas'ı Sağlık Bakanı Becerra'yla karıştırdı.Aslında toplantıda hazır bulunmayan Becerra'ya hitap eden Biden, Cinsiyet Politikası Danışmanı Jen Klein yanında oturduğunu söylediği Sağlık Bakanı'na kadınların üreme haklarını korumaya yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Halbuki toplantıda Klein'in yanında İç Güvenlik Bakanı Mayorkas oturuyordu.
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abd, joe biden, gaf, washington, beyaz saray, abd başkanlık seçimleri
abd, joe biden, gaf, washington, beyaz saray, abd başkanlık seçimleri

Biden'dan yeni gaf: Toplantıya katılmayan bakanla konuştu

13:38 23.01.2024
© AFP 2023 / SAUL LOEBABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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ABD Başkanı Joe Biden, gaflarına bir yenisini ekleyerek Beyaz Saray'daki bir toplantıda hazır bulunmayan Sağlık Bakanı Xavier Becerra'ya hitap etti.
ABD'de yaklaşan seçimler öncesinde yaşı ve sağlığı ile ilgili tartışmalar gündemden düşmeyen Başkan Biden, tartışmaları körükleyecek yeni bir gaf daha yaptı.
ABD basınına yansıyan haberlere göre Biden, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre'in Başkan'ın akıl sağlığının iyi olduğunu söylemesinden birkaç dakika sonra İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas'ı Sağlık Bakanı Becerra'yla karıştırdı.
Aslında toplantıda hazır bulunmayan Becerra'ya hitap eden Biden, Cinsiyet Politikası Danışmanı Jen Klein yanında oturduğunu söylediği Sağlık Bakanı'na kadınların üreme haklarını korumaya yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Halbuki toplantıda Klein'in yanında İç Güvenlik Bakanı Mayorkas oturuyordu.
Donald Trump ABD başkanlık seçimleri kampanyasını sürdürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
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