https://sputniknews.com.tr/20240123/beyaz-saray-eger-abd-kievi-desteklemeyi-birakirsa-muttefikleri-de-ayni-seyi-yapabilir-1079926391.html

Beyaz Saray: Eğer ABD Kiev'i desteklemeyi bırakırsa müttefikleri de aynı şeyi yapabilir

Beyaz Saray: Eğer ABD Kiev'i desteklemeyi bırakırsa müttefikleri de aynı şeyi yapabilir

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Kongresi’nin Ukrayna’ya yeni yardımın tahsis edilmesini desteklememesi... 23.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-23T00:12+0300

2024-01-23T00:12+0300

2024-01-23T00:13+0300

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john kirby

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abd

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ukrayna krizi

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asya-pasifik

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Basın toplantısında soruları yanıtlayan Kirby, ABD Kongresi’nin Ukrayna’ya yeni yardımın tahsis edilmesini desteklememesi durumunda diğer Batılı ülkelerin Kiev'i desteklemeyi reddetmesini ‘kuvvetli bir ihtimal’ olarak değerlendirdi.“Bazı müttefiklerimizin ve ortaklarımızın, Amerikan liderliğinin sarsıldığını veya ABD’nin Ukrayna'ya verdiği destekten vazgeçtiğini görmeleri halinde farklı kararlar verebileceklerini beklemeliyiz” diyen Kirby, “Bunun Ukrayna için potansiyel olarak felaket sonuçları olacak” vurgusunu yaptı.ABD yönetimi birkaç ay önce Kongre'den Ukrayna ve İsrail'i desteklemek, ayrıca Asya-Pasifik bölgesindeki eylemleri için 106 milyar dolardan fazla tahsis etmesini istemiş, ancak destek görmemişti.Talebin parlamentonun her iki kanadı tarafından desteklenmesi gerekirken Cumhuriyetçiler, Beyaz Saray ABD sınırını koruma yaklaşımını değiştirene kadar Ukrayna'ya finansmanı desteklemeyeceklerini açıklamıştı.Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkan Rusya daha önce NATO ülkelerine nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya yönelik silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef haline geleceğini kaydetmişti. Rus diplomat ayrıca ABD ve NATO'nun Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahil olduğunu, sadece silah tedarik etmekle kalmayıp aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında personel eğittiğini de söylemişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Batı'nın Ukrayna'ya silah sevk edilmesinin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin başarısına yardımcı olmadığını ve olumsuz bir etkisi olacağını ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231220/kirby-beyaz-saray-kongrenin-ukraynaya-ek-yardimi-ocak-ayinin-baslarinda-onaylamasini-umuyor-1078664539.html

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