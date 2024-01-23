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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240123/beyaz-saray-eger-abd-kievi-desteklemeyi-birakirsa-muttefikleri-de-ayni-seyi-yapabilir-1079926391.html
Beyaz Saray: Eğer ABD Kiev'i desteklemeyi bırakırsa müttefikleri de aynı şeyi yapabilir
Beyaz Saray: Eğer ABD Kiev'i desteklemeyi bırakırsa müttefikleri de aynı şeyi yapabilir
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Kongresi’nin Ukrayna’ya yeni yardımın tahsis edilmesini desteklememesi... 23.01.2024, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
beyaz saray
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abd
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ukrayna krizi
abd kongresi
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asya-pasifik
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Basın toplantısında soruları yanıtlayan Kirby, ABD Kongresi’nin Ukrayna’ya yeni yardımın tahsis edilmesini desteklememesi durumunda diğer Batılı ülkelerin Kiev'i desteklemeyi reddetmesini ‘kuvvetli bir ihtimal’ olarak değerlendirdi.“Bazı müttefiklerimizin ve ortaklarımızın, Amerikan liderliğinin sarsıldığını veya ABD’nin Ukrayna'ya verdiği destekten vazgeçtiğini görmeleri halinde farklı kararlar verebileceklerini beklemeliyiz” diyen Kirby, “Bunun Ukrayna için potansiyel olarak felaket sonuçları olacak” vurgusunu yaptı.ABD yönetimi birkaç ay önce Kongre'den Ukrayna ve İsrail'i desteklemek, ayrıca Asya-Pasifik bölgesindeki eylemleri için 106 milyar dolardan fazla tahsis etmesini istemiş, ancak destek görmemişti.Talebin parlamentonun her iki kanadı tarafından desteklenmesi gerekirken Cumhuriyetçiler, Beyaz Saray ABD sınırını koruma yaklaşımını değiştirene kadar Ukrayna'ya finansmanı desteklemeyeceklerini açıklamıştı.Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkan Rusya daha önce NATO ülkelerine nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya yönelik silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef haline geleceğini kaydetmişti. Rus diplomat ayrıca ABD ve NATO'nun Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahil olduğunu, sadece silah tedarik etmekle kalmayıp aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında personel eğittiğini de söylemişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Batı'nın Ukrayna'ya silah sevk edilmesinin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin başarısına yardımcı olmadığını ve olumsuz bir etkisi olacağını ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231220/kirby-beyaz-saray-kongrenin-ukraynaya-ek-yardimi-ocak-ayinin-baslarinda-onaylamasini-umuyor-1078664539.html
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Beyaz Saray: Eğer ABD Kiev'i desteklemeyi bırakırsa müttefikleri de aynı şeyi yapabilir

00:12 23.01.2024 (güncellendi: 00:13 23.01.2024)
© AABeyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
© AA
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Kongresi’nin Ukrayna’ya yeni yardımın tahsis edilmesini desteklememesi durumunda diğer Batılı ülkelerin de Kiev’i desteklemekten vazgeçebileceklerini belirtti.
Basın toplantısında soruları yanıtlayan Kirby, ABD Kongresi’nin Ukrayna’ya yeni yardımın tahsis edilmesini desteklememesi durumunda diğer Batılı ülkelerin Kiev'i desteklemeyi reddetmesini ‘kuvvetli bir ihtimal’ olarak değerlendirdi.
“Bazı müttefiklerimizin ve ortaklarımızın, Amerikan liderliğinin sarsıldığını veya ABD’nin Ukrayna'ya verdiği destekten vazgeçtiğini görmeleri halinde farklı kararlar verebileceklerini beklemeliyiz” diyen Kirby, “Bunun Ukrayna için potansiyel olarak felaket sonuçları olacak” vurgusunu yaptı.
ABD yönetimi birkaç ay önce Kongre'den Ukrayna ve İsrail'i desteklemek, ayrıca Asya-Pasifik bölgesindeki eylemleri için 106 milyar dolardan fazla tahsis etmesini istemiş, ancak destek görmemişti.
Talebin parlamentonun her iki kanadı tarafından desteklenmesi gerekirken Cumhuriyetçiler, Beyaz Saray ABD sınırını koruma yaklaşımını değiştirene kadar Ukrayna'ya finansmanı desteklemeyeceklerini açıklamıştı.
Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkan Rusya daha önce NATO ülkelerine nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya yönelik silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef haline geleceğini kaydetmişti. Rus diplomat ayrıca ABD ve NATO'nun Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahil olduğunu, sadece silah tedarik etmekle kalmayıp aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında personel eğittiğini de söylemişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Batı'nın Ukrayna'ya silah sevk edilmesinin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin başarısına yardımcı olmadığını ve olumsuz bir etkisi olacağını ifade etmişti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
Ukrayna krizi
Kirby: Beyaz Saray, Kongre'nin Ukrayna'ya ek yardımı ocak ayının başlarında onaylamasını umuyor
20 Aralık 2023, 23:57
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