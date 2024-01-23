https://sputniknews.com.tr/20240123/benzine-zam-geliyor-1079933901.html
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Motorinin litre fiyatına gelen 1 lira 15 kuruşluk zammın ardından benzine de zam geliyor. 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T09:19+0300
2024-01-23T09:19+0300
2024-01-23T09:19+0300
ekonomi
benzin
akaryakıt
zam
brent petrol
ekonomi
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Motorine 20 Ocak'ta gelen 1 lira 15 kuruşluk zammın ardından benzine de zam geliyor.Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre benzinin litresine asgari 1 TL zam yapılacak. Zamlı tarife 24 Ocak Çarşamba saat 00.01’den itibaren geçerli olacak.İstanbul Avrupa Yakası Güncel Akaryakıt Fiyatları:İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,91 TLİstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,21 TLİstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 20,28 TLİstanbul Anadolu Yakası güncel akaryakıt fiyatları:İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,82 TLİstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,14 TLİstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19,76 TL
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benzin, akaryakıt, zam, brent petrol, ekonomi
benzin, akaryakıt, zam, brent petrol, ekonomi
Benzine zam geliyor
Motorinin litre fiyatına gelen 1 lira 15 kuruşluk zammın ardından benzine de zam geliyor.
Motorine 20 Ocak'ta gelen 1 lira 15 kuruşluk zammın ardından benzine de zam geliyor.
Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre benzinin litresine asgari 1 TL zam yapılacak. Zamlı tarife 24 Ocak Çarşamba saat 00.01’den itibaren geçerli olacak.
İstanbul Avrupa Yakası Güncel Akaryakıt Fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,91 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,21 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 20,28 TL
İstanbul Anadolu Yakası güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,82 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,14 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19,76 TL