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Gözler Meclis'e çevrildi: Emekliye ek zam düzenlemesi yasalaştı mı?
Gözler Meclis'e çevrildi: Emekliye ek zam düzenlemesi yasalaştı mı?
İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam verilmesine ilişkin teklifin bu hafta Genel Kurul'da görüşülerek yasalaşması bekleniyor. Sigorta kapsamı 4A, 4B ve... 23.01.2024, Sputnik Türkiye
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2024 ocak ayı itibarıyla emekli maaş farkı ve ek zammın ödeneceği tarihler merak ediliyor. İlk olarak 6 aylık enflasyon farkına göre yüzde 37,57'lik zam artışına hak kazanan emeklilere, Kabine sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan bir müjdeli haber daha verdi ve emeklilere ek yüzde 5 zam yapıldı. Yapılan emekli maaş zamlarıyla birlikte, maaş farklarının yatırılacağı tarihler araştırılmaya başladı. Peki, emekliye maaş farkları ve ek zam ne zaman yatacak?Ek zam farkı Meclis'ten geçti mi?TBMM Genel Kurulu, en düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesine, SSK ve Bağkur emekli maaş artış oranına yüzde 5 ilave edilmesine yönelik düzenlemeleri de içeren çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifini görüşecek.Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yarın çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifini ele almaya başlayacak.Teklifle yüzde 5 ek zamla birlikte İşçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin artış oranı yüzde 42,6'ya yükselecek. En düşük emekli aylığı da 10 bin lira olacak.Düzenlemenin yasalaşmasının ardından zam farkları hesaplara yatacak.Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?2024 ocak ayı emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası SSK emeklikleri 17 Ocak, Bağ-Kur emeklileri de 25 Ocak'tan itibaren yüzde 37,57 oranındaki zamlı maaşlarını almaya başlayacak.Emekliye ek zam ve maaş farkı ne zaman yatacak?NTV'nin haberine göre Ocak ayı zamlı emekli maaşlarının yatırılacağı tarihlerin belli olmasının ardından gözler maaş farklarının ne zaman ödeneceğine çevrildi.17-28 Ocak tarihleri arasında yüzde 37,57 zamlı maaş alacak emeklilerin maaş farklarının ise aynı tarihler itibarıyla yatırılması bekleniyor.Kabine sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek yüzde 5 zam verildi. Artış oranları, yüzde 42,6'ya yükselecek. En düşük emekli maaşı da 10 bin lira olacak.Yapılan ek zam farkının ise şubat ayındaki maaşlara yansıyacağı öngörülüyor.İşte tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri;4A SSK emekli maaşı ödeme tarihleriTahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.4B Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleriTahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.4C emekli sandığı maaşı ödeme tarihleriÜç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günündeDoğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günündeDoğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günündeDoğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günündeDoğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günündeMart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günündeDoğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günündeDoğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günündeDoğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günündeDoğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günündeOcak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler;Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günündeDoğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günündeDoğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günündeDoğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günündeDoğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günündemaaşlarını alırlar.
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emekliye maaş farkları ve ek zam yattı mı, ne zaman yatacak?
emekliye maaş farkları ve ek zam yattı mı, ne zaman yatacak?

Gözler Meclis'e çevrildi: Emekliye ek zam düzenlemesi yasalaştı mı?

07:45 23.01.2024
© AA / Harun ÖzalpTBMM Türkiye Meclis Ankara
TBMM Türkiye Meclis Ankara - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
© AA / Harun Özalp
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İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam verilmesine ilişkin teklifin bu hafta Genel Kurul'da görüşülerek yasalaşması bekleniyor. Sigorta kapsamı 4A, 4B ve 4C olan emeklilerin zamlı maaşları, tahsis numaralarına göre hesaplara ek zamsız olarak yatırılmaya başlandı. Peki, emekliye maaş farkları ve ek zam yattı mı, ne zaman yatacak?
2024 ocak ayı itibarıyla emekli maaş farkı ve ek zammın ödeneceği tarihler merak ediliyor. İlk olarak 6 aylık enflasyon farkına göre yüzde 37,57'lik zam artışına hak kazanan emeklilere, Kabine sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan bir müjdeli haber daha verdi ve emeklilere ek yüzde 5 zam yapıldı.
Yapılan emekli maaş zamlarıyla birlikte, maaş farklarının yatırılacağı tarihler araştırılmaya başladı. Peki, emekliye maaş farkları ve ek zam ne zaman yatacak?

Ek zam farkı Meclis'ten geçti mi?

TBMM Genel Kurulu, en düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesine, SSK ve Bağkur emekli maaş artış oranına yüzde 5 ilave edilmesine yönelik düzenlemeleri de içeren çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifini görüşecek.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yarın çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifini ele almaya başlayacak.
Teklifle yüzde 5 ek zamla birlikte İşçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin artış oranı yüzde 42,6'ya yükselecek. En düşük emekli aylığı da 10 bin lira olacak.
Düzenlemenin yasalaşmasının ardından zam farkları hesaplara yatacak.

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

2024 ocak ayı emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası SSK emeklikleri 17 Ocak, Bağ-Kur emeklileri de 25 Ocak'tan itibaren yüzde 37,57 oranındaki zamlı maaşlarını almaya başlayacak.

Emekliye ek zam ve maaş farkı ne zaman yatacak?

NTV'nin haberine göre Ocak ayı zamlı emekli maaşlarının yatırılacağı tarihlerin belli olmasının ardından gözler maaş farklarının ne zaman ödeneceğine çevrildi.

17-28 Ocak tarihleri arasında yüzde 37,57 zamlı maaş alacak emeklilerin maaş farklarının ise aynı tarihler itibarıyla yatırılması bekleniyor.

Kabine sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek yüzde 5 zam verildi. Artış oranları, yüzde 42,6'ya yükselecek. En düşük emekli maaşı da 10 bin lira olacak.

Yapılan ek zam farkının ise şubat ayındaki maaşlara yansıyacağı öngörülüyor.

İşte tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri;

4A SSK emekli maaşı ödeme tarihleri

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2024
TÜRKİYE
TBMM kararları Resmi Gazete'de
19 Ocak, 02:51

4C emekli sandığı maaşı ödeme tarihleri

Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

maaşlarını alırlar.
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