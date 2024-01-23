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Bankada sıra yüzünden görevlilerle tartışan kişi şüpheli paket ihbarında bulundu
Bankada sıra yüzünden görevlilerle tartışan kişi şüpheli paket ihbarında bulundu
Kırşehir'de, gittiği banka şubesinde sırası nedeniyle görevlilerle tartışan ve arından da şüpheli paket ihbarında bulunan kişi gözaltına alındı. 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T19:56+0300
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Kırşehir'de bir banka şubesinde meydana gelen olayda sıra yüzünden görevlilerle tartışan bir kişi, şüpheli paket ihbarında bulundu. İHA'nın haberine göre banka şubesinde görevli memur ile sıra tartışması yaşadığı ileri sürülen bir kişi; emniyet ekiplerini arayarak şüpheli paket ihbarında bulundu. Kısa süre içerisinde banka şubesine ulaşan TEM, Olay Yeri İnceleme ve bomba imha uzmanları çevre güvenliği aldı. Banka şubesinde inceleme yapan polisler, herhangi bir şüpheli pakete ulaşamadı. İhbarı yapan telefon numarası ile vatandaşı tespit eden polisler, şahsı gözaltına aldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230302/gaziantepte-enkazdan-ciglik-sesi-geldi-ihbari-asilsiz-cikti-1067691536.html
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kırşehir, banka
kırşehir, banka

Bankada sıra yüzünden görevlilerle tartışan kişi şüpheli paket ihbarında bulundu

19:56 23.01.2024
© İHA / ENDERHAN ÖZKırşehir'de bir banka şubesinde meydana gelen olayda sıra yüzünden görevlilerle tartışan bir kişi, şüpheli paket ihbarında bulundu.
Kırşehir'de bir banka şubesinde meydana gelen olayda sıra yüzünden görevlilerle tartışan bir kişi, şüpheli paket ihbarında bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
© İHA / ENDERHAN ÖZ
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Kırşehir'de, gittiği banka şubesinde sırası nedeniyle görevlilerle tartışan ve arından da şüpheli paket ihbarında bulunan kişi gözaltına alındı.
Kırşehir'de bir banka şubesinde meydana gelen olayda sıra yüzünden görevlilerle tartışan bir kişi, şüpheli paket ihbarında bulundu.
İHA'nın haberine göre banka şubesinde görevli memur ile sıra tartışması yaşadığı ileri sürülen bir kişi; emniyet ekiplerini arayarak şüpheli paket ihbarında bulundu.
Kısa süre içerisinde banka şubesine ulaşan TEM, Olay Yeri İnceleme ve bomba imha uzmanları çevre güvenliği aldı.
Banka şubesinde inceleme yapan polisler, herhangi bir şüpheli pakete ulaşamadı. İhbarı yapan telefon numarası ile vatandaşı tespit eden polisler, şahsı gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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