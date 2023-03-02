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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230302/gaziantepte-enkazdan-ciglik-sesi-geldi-ihbari-asilsiz-cikti-1067691536.html
Gaziantep'te 'enkazdan çığlık sesi geldi' ihbarı asılsız çıktı
Gaziantep'te 'enkazdan çığlık sesi geldi' ihbarı asılsız çıktı
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde depremde yıkılan bir binanın enkazından ''çığlık sesi geldi'' ihbarı üzerine polis harekete geçti. Ekipler yaptığı aramada ise... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T06:51+0300
2023-03-02T06:51+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
gaziantep
islahiye
enkaz
ihbar
asılsız ihbar
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Kahramanmaraş 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesinde vatandaşlar bölgede bulunan polislere depremde yıkılan bir binanın enkazından çığlık geldiğini söyledi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ihbar üzerine Demokrasi Meydanı yakınlarında bulunan binanın enkazına gitti. Enkazda arama yapan ekipler, bir süre ise dinleme yaparak sesi ve geldiği yönü tespit etmeye çalıştı. Depremin ardından geçen 24 gün sonra gelen ihbar üzerine heyecanlanan ekipler, yaptıkları araştırmada gerçeği kısa sürede tespit etti. Sesin yırtıcı bir kuşa ait olduğunu, kuşun ise enkazın yanında bulunan hasarlı ve boşaltılan bir binada yuva yaptığını tespit etti.Çığlığa benzeyen sesin kuşa ait olduğu belirlenmesi üzerine ise ekipler, diğer enkaz çevreleri ile ara caddelerde devriye attı.
gaziantep
islahiye
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türkiye, gaziantep, islahiye, enkaz, ihbar, asılsız ihbar
türkiye, gaziantep, islahiye, enkaz, ihbar, asılsız ihbar

Gaziantep'te 'enkazdan çığlık sesi geldi' ihbarı asılsız çıktı

06:51 02.03.2023
© İHA / İBRAHİM HALİL ASLAN - SERHAT DEMİRGaziantep’in İslahiye ilçesinde depremde yıkılan bir binanın enkazından ''çığlık sesi geldi'' ihbarı üzerine polis harekete geçti. Ekipler yaptığı aramada ise kısa sürede ihbarın asılsız olduğunu tespit etti.
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde depremde yıkılan bir binanın enkazından ''çığlık sesi geldi'' ihbarı üzerine polis harekete geçti. Ekipler yaptığı aramada ise kısa sürede ihbarın asılsız olduğunu tespit etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© İHA / İBRAHİM HALİL ASLAN - SERHAT DEMİR
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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde depremde yıkılan bir binanın enkazından ''çığlık sesi geldi'' ihbarı üzerine polis harekete geçti. Ekipler yaptığı aramada ise kısa sürede ihbarın asılsız olduğunu tespit etti.
Kahramanmaraş 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesinde vatandaşlar bölgede bulunan polislere depremde yıkılan bir binanın enkazından çığlık geldiğini söyledi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ihbar üzerine Demokrasi Meydanı yakınlarında bulunan binanın enkazına gitti.
Enkazda arama yapan ekipler, bir süre ise dinleme yaparak sesi ve geldiği yönü tespit etmeye çalıştı. Depremin ardından geçen 24 gün sonra gelen ihbar üzerine heyecanlanan ekipler, yaptıkları araştırmada gerçeği kısa sürede tespit etti.
Sesin yırtıcı bir kuşa ait olduğunu, kuşun ise enkazın yanında bulunan hasarlı ve boşaltılan bir binada yuva yaptığını tespit etti.
Çığlığa benzeyen sesin kuşa ait olduğu belirlenmesi üzerine ise ekipler, diğer enkaz çevreleri ile ara caddelerde devriye attı.
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