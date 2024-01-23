Antalya'da sahile vuran cesetlerle ilgili Antalya Valisi'nden açıklama: 'Büyük trajedi'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
Dünyanın en pahalı kahvesi kopi luwak
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Akoy: 'Duble Yol Projesi ile 570 dönüm ormanlık arazi tahrip olacak'
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Ekonomistlerden faiz kararı beklentisi
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Doğru bilginin yayılmasında yapay zekanın görevleri
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi Philippot’tan NATO açıklaması
17:38
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman, Astana görüşmesini değerlendirdi: ABD'nin bölgedeki varlığı sorununa odaklanılabilir
17:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’in danışmanından itiraf: Cephedeki durum zor
18:21
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: Ukrayna ayakta kalmasını sağlayacak yardımı alamayacak
18:30
2 dk
SESLİ HABER
Fransız savaş muhabiri, Ukrayna’daki Fransız paralı askerleri anlattı
18:43
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı siyasetçi: Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı’nı görevden almaya hazırlanıyor
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Rus kozmonot: Türkiye uzay programını çok ciddiye alıyor
19:15
3 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Savunma Bakanlığı, ABD ilk kez gönderdiği silahları denetledi.
19:25
1 dk
SESLİ HABER
Alman gazeteci: Ukrayna’nın askeri kalmadı, mevzileri terk etmek zorunda kalıyorlar
19:35
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon Danışmanı: Ukrayna feci bir yenilgiye uğruyor
19:48
2 dk
SESLİ HABER
Fransa, Ukrayna çatışmasında 'tahıl hesabı' yapıyor
20:15
2 dk
SESLİ HABER
ABD’den Zelenskiy'ye tehdit: Değiştir yoksa yolsuzluk dosyaları çıkar
20:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Dünya Sağlık Örgütü'nden X uyarısı
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
30 DAKİKA
Özel okulların zam oyunu
10:30
36 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240123/antalyada-sahile-vuran-cesetlerle-ilgili-antalya-valisinden-aciklama-buyuk-trajedi-1079932403.html
Antalya'da sahile vuran cesetlerle ilgili Antalya Valisi'nden açıklama: 'Büyük trajedi'
Antalya'da sahile vuran cesetlerle ilgili Antalya Valisi'nden açıklama: 'Büyük trajedi'
Son 6 günde Antalya kıyılarına 8, Muğla kıyılarına 1 olmak üzere toplam 9 cansız bedenin vurdu. Antalya Valisi Şahin, adli tıp kurumunun sonucunun beklendiğini... 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T08:40+0300
2024-01-23T08:40+0300
türkiye
antalya
cansız beden
yasadışı göçmenler
göçmen
göçmenler
kayıp
ceset
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/16/1079925772_0:143:2730:1679_1920x0_80_0_0_508624b11db1e88fba4559218790874a.jpg
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da kıyıya vuran 8 cesetten birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E'ye ait olduğunun değerlendirildiğini, diğer 7 diğer cesetteki kıyafetlerin Suriye'de üretildiğinin tespit edildiğini, Muğla'da kıyıya vuran cesedin ise 6 Ocak 2024'te Kurtoğlu Burnu açıklarında kaybolan 3 düzensiz göçmenden birine ait olabileceğini bildirdi.Vali Şahin: Büyük bir trajediAntalya Valisi Hulusi Şahin, Hürriyet’e “Adli Tıp Kurumu’ndan kesin sonuç gelmedi ancak cesetlerin 7’isinden çıkan ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu tespit edildi. Yani ortada büyük bir trajedi var. Başka ülke ve illerimizde de bazı cesetlerin kıyıya vurduğu bilgisini aldık” dedi.Hürriyet'in aktardığı bilgilere göre hem İçişleri hem de Dışişleri Bakanlığı yetkilileri kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek sonuçların ardından Suriye, Lübnan ve Kıbrıs’la da bilgi paylaşımı yapılacak.Muhtarlar anlattı: Korku filmi gibiydiÇenger Mahallesi Muhtarı Nevzat Gündüz: İlk cesetler bizim sahile vurdu. Denizkent Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Erdoğan: Sahile vuran cesetlerde vücut bütünlüğü yoktu. Sadece kemiklerden insan olduğu anlaşılıyordu. Ben de gördüm. Gerçekten korku filmi gibiydi.
https://sputniknews.com.tr/20231003/ayni-mahallede-bir-hafta-icinde-ikinci-cansiz-beden-bulundu-1075981200.html
türkiye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/16/1079925772_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_708a6c2ab427bc383eb4694a86a077c5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
antalya, cansız beden, yasadışı göçmenler, göçmen, göçmenler, kayıp, ceset
antalya, cansız beden, yasadışı göçmenler, göçmen, göçmenler, kayıp, ceset

Antalya'da sahile vuran cesetlerle ilgili Antalya Valisi'nden açıklama: 'Büyük trajedi'

08:40 23.01.2024
© İHA / ERTUĞRUL GÜN - FIRAT DEMİR - SUAT METİN-AW125425Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelin sahilinde 2 ceset bulundu
Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelin sahilinde 2 ceset bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
© İHA / ERTUĞRUL GÜN - FIRAT DEMİR - SUAT METİN-AW125425
Abone ol
Son 6 günde Antalya kıyılarına 8, Muğla kıyılarına 1 olmak üzere toplam 9 cansız bedenin vurdu. Antalya Valisi Şahin, adli tıp kurumunun sonucunun beklendiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da kıyıya vuran 8 cesetten birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E'ye ait olduğunun değerlendirildiğini, diğer 7 diğer cesetteki kıyafetlerin Suriye'de üretildiğinin tespit edildiğini, Muğla'da kıyıya vuran cesedin ise 6 Ocak 2024'te Kurtoğlu Burnu açıklarında kaybolan 3 düzensiz göçmenden birine ait olabileceğini bildirdi.

Vali Şahin: Büyük bir trajedi

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Hürriyet’e “Adli Tıp Kurumu’ndan kesin sonuç gelmedi ancak cesetlerin 7’isinden çıkan ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu tespit edildi. Yani ortada büyük bir trajedi var. Başka ülke ve illerimizde de bazı cesetlerin kıyıya vurduğu bilgisini aldık” dedi.
Hürriyet'in aktardığı bilgilere göre hem İçişleri hem de Dışişleri Bakanlığı yetkilileri kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek sonuçların ardından Suriye, Lübnan ve Kıbrıs’la da bilgi paylaşımı yapılacak.

Muhtarlar anlattı: Korku filmi gibiydi

Çenger Mahallesi Muhtarı Nevzat Gündüz: İlk cesetler bizim sahile vurdu. Denizkent Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Erdoğan: Sahile vuran cesetlerde vücut bütünlüğü yoktu. Sadece kemiklerden insan olduğu anlaşılıyordu. Ben de gördüm. Gerçekten korku filmi gibiydi.
Aynı mahallede bir hafta içerisinde iki cansız beden bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2023
TÜRKİYE
Aynı mahallede bir hafta içinde ikinci cansız beden bulundu
3 Ekim 2023, 13:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала