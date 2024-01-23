https://sputniknews.com.tr/20240123/antalyada-sahile-vuran-cesetlerle-ilgili-antalya-valisinden-aciklama-buyuk-trajedi-1079932403.html
Antalya'da sahile vuran cesetlerle ilgili Antalya Valisi'nden açıklama: 'Büyük trajedi'
Antalya'da sahile vuran cesetlerle ilgili Antalya Valisi'nden açıklama: 'Büyük trajedi'
Son 6 günde Antalya kıyılarına 8, Muğla kıyılarına 1 olmak üzere toplam 9 cansız bedenin vurdu. Antalya Valisi Şahin, adli tıp kurumunun sonucunun beklendiğini... 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T08:40+0300
2024-01-23T08:40+0300
2024-01-23T08:40+0300
türkiye
antalya
cansız beden
yasadışı göçmenler
göçmen
göçmenler
kayıp
ceset
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da kıyıya vuran 8 cesetten birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E'ye ait olduğunun değerlendirildiğini, diğer 7 diğer cesetteki kıyafetlerin Suriye'de üretildiğinin tespit edildiğini, Muğla'da kıyıya vuran cesedin ise 6 Ocak 2024'te Kurtoğlu Burnu açıklarında kaybolan 3 düzensiz göçmenden birine ait olabileceğini bildirdi.Vali Şahin: Büyük bir trajediAntalya Valisi Hulusi Şahin, Hürriyet’e “Adli Tıp Kurumu’ndan kesin sonuç gelmedi ancak cesetlerin 7’isinden çıkan ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu tespit edildi. Yani ortada büyük bir trajedi var. Başka ülke ve illerimizde de bazı cesetlerin kıyıya vurduğu bilgisini aldık” dedi.Hürriyet'in aktardığı bilgilere göre hem İçişleri hem de Dışişleri Bakanlığı yetkilileri kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek sonuçların ardından Suriye, Lübnan ve Kıbrıs’la da bilgi paylaşımı yapılacak.Muhtarlar anlattı: Korku filmi gibiydiÇenger Mahallesi Muhtarı Nevzat Gündüz: İlk cesetler bizim sahile vurdu. Denizkent Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Erdoğan: Sahile vuran cesetlerde vücut bütünlüğü yoktu. Sadece kemiklerden insan olduğu anlaşılıyordu. Ben de gördüm. Gerçekten korku filmi gibiydi.
https://sputniknews.com.tr/20231003/ayni-mahallede-bir-hafta-icinde-ikinci-cansiz-beden-bulundu-1075981200.html
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antalya, cansız beden, yasadışı göçmenler, göçmen, göçmenler, kayıp, ceset
antalya, cansız beden, yasadışı göçmenler, göçmen, göçmenler, kayıp, ceset
Antalya'da sahile vuran cesetlerle ilgili Antalya Valisi'nden açıklama: 'Büyük trajedi'
Son 6 günde Antalya kıyılarına 8, Muğla kıyılarına 1 olmak üzere toplam 9 cansız bedenin vurdu. Antalya Valisi Şahin, adli tıp kurumunun sonucunun beklendiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da kıyıya vuran 8 cesetten birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E'ye ait olduğunun değerlendirildiğini, diğer 7 diğer cesetteki kıyafetlerin Suriye'de üretildiğinin tespit edildiğini, Muğla'da kıyıya vuran cesedin ise 6 Ocak 2024'te Kurtoğlu Burnu açıklarında kaybolan 3 düzensiz göçmenden birine ait olabileceğini bildirdi.
Vali Şahin: Büyük bir trajedi
Antalya Valisi Hulusi Şahin, Hürriyet’e “Adli Tıp Kurumu’ndan kesin sonuç gelmedi ancak cesetlerin 7’isinden çıkan ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu tespit edildi. Yani ortada büyük bir trajedi var. Başka ülke ve illerimizde de bazı cesetlerin kıyıya vurduğu bilgisini aldık” dedi.
Hürriyet'in aktardığı bilgilere göre hem İçişleri hem de Dışişleri Bakanlığı yetkilileri kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek sonuçların ardından Suriye, Lübnan ve Kıbrıs’la da bilgi paylaşımı yapılacak.
Muhtarlar anlattı: Korku filmi gibiydi
Çenger Mahallesi Muhtarı Nevzat Gündüz: İlk cesetler bizim sahile vurdu. Denizkent Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Erdoğan: Sahile vuran cesetlerde vücut bütünlüğü yoktu. Sadece kemiklerden insan olduğu anlaşılıyordu. Ben de gördüm. Gerçekten korku filmi gibiydi.