https://sputniknews.com.tr/20231003/ayni-mahallede-bir-hafta-icinde-ikinci-cansiz-beden-bulundu-1075981200.html

Aynı mahallede bir hafta içinde ikinci cansız beden bulundu

Aynı mahallede bir hafta içinde ikinci cansız beden bulundu

Antalya’da bir sitenin duvarının dibinde 35 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesedi bulundu. Aynı mahallede 3 gün önce de bir erkek cesedi bulunmuştu. 03.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-03T13:30+0300

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türkiye

antalya

ceset

ölüm

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hareketsiz bir şahsın yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede 35 yaşlarındaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri branda kurup, inceleme yaptığı ceset üzerinde herhangi bir kimlik bilgisine ulaşamadı. Diğer taraftan aynı mahallede 3 gün önce de aynı yaşlarda erkek şahsın boş arazide cesedi bulunmuştu.Savcılık incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

https://sputniknews.com.tr/20230718/ispanyada-batan-gocmen-teknesindeki-8-aylik-bebegin-cesedi-3-ay-sonra-karaya-vurdu-1073669564.html

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