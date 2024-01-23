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Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD, saat 23.04'de Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 38.82 km olarak belirlendi. 23.01.2024, Sputnik Türkiye
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Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.04'te merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesinin yaklaşık 68 kilometre açıkları olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 38.82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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deprem, son dakika, antalya
deprem, son dakika, antalya

Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

23:19 23.01.2024 (güncellendi: 23:31 23.01.2024)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
© AA
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AFAD, saat 23.04'de Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 38.82 km olarak belirlendi.
Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.04'te merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesinin yaklaşık 68 kilometre açıkları olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 38.82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kırgızistan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
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