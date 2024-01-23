7 büyüklüğünde deprem olmuştu: Kırgızistan’daki depremde can ve mal kaybı yaşanmadı

Türkiye
Bahçeli: İstanbul muradına erecek, Ankara'ya Altınok mühür vuracak
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
Dünyanın en pahalı kahvesi kopi luwak
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Akoy: 'Duble Yol Projesi ile 570 dönüm ormanlık arazi tahrip olacak'
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Ekonomistlerden faiz kararı beklentisi
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Doğru bilginin yayılmasında yapay zekanın görevleri
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi Philippot’tan NATO açıklaması
17:38
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman, Astana görüşmesini değerlendirdi: ABD'nin bölgedeki varlığı sorununa odaklanılabilir
17:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’in danışmanından itiraf: Cephedeki durum zor
18:21
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: Ukrayna ayakta kalmasını sağlayacak yardımı alamayacak
18:30
2 dk
SESLİ HABER
Fransız savaş muhabiri, Ukrayna’daki Fransız paralı askerleri anlattı
18:43
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı siyasetçi: Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı’nı görevden almaya hazırlanıyor
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Rus kozmonot: Türkiye uzay programını çok ciddiye alıyor
19:15
3 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Savunma Bakanlığı, ABD ilk kez gönderdiği silahları denetledi.
19:25
1 dk
SESLİ HABER
Alman gazeteci: Ukrayna’nın askeri kalmadı, mevzileri terk etmek zorunda kalıyorlar
19:35
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon Danışmanı: Ukrayna feci bir yenilgiye uğruyor
19:48
2 dk
SESLİ HABER
Fransa, Ukrayna çatışmasında 'tahıl hesabı' yapıyor
20:15
2 dk
SESLİ HABER
ABD’den Zelenskiy'ye tehdit: Değiştir yoksa yolsuzluk dosyaları çıkar
20:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'X'in 20 kat daha ölümcül olduğu ifade ediliyor'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Özel okulların zam oyunu
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240123/7-buyuklugunde-deprem-olmustu-kirgizistandaki-depremde-can-ve-mal-kaybi-yasanmadi-1079935224.html
7 büyüklüğünde deprem olmuştu: Kırgızistan’daki depremde can ve mal kaybı yaşanmadı
7 büyüklüğünde deprem olmuştu: Kırgızistan’daki depremde can ve mal kaybı yaşanmadı
Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Acikeev, Kırgızistan’da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmadığını açıkladı. 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T09:49+0300
2024-01-23T09:50+0300
dünya
kırgızistan
deprem
can kaybı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/1b/1050221831_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_bae07e2f0481efc578f9697b73d5cc8f.jpg
Kırgızistan’da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Acikeev açıklamalarda bulundu. Acikeev, depremin yerel saatle 00.09’da Çin topraklarında meydana geldiğini belirterek, Kırgızistan’ın Çin ile olan sınırına yakın Isık Göl bölgesinin Ceti Ögüz, Aksu ve Tüp ilçelerinde şiddetli sarsıntıların hissedildiğini kaydetti. Acikeyev, “Başkent Bişkek’te deprem 4-5 büyüklüğünde hissedildi. An itibarıyla Ceti Ögüz, Aksu ve Tüp ilçelerinin yanı sıra başkent Bişkek’te can kaybı ve hasar kaydedilmedi” dedi.Deprem Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan’da da hissedildiHalkın sokağa döküldüğü Kırgızistan’da akaryakıt istasyonlarında kuyruklar oluştu. Deprem, Kırgızistan’ın yanı sıra Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan’da da hissedildi. Kazakistan Ulusal Sismolojik Gözlem ve Araştırma Bilimsel Merkezi Başkanı Daulet Sarsenbayev, yaptığı açıklamada depremin Almatı bölgesi ve Almatı şehrinde hissedildiğini belirtti.ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Kırgızistan’ın Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile olan sınır bölgesi yakınında yer alan Kızıl-Su ilçesinin 126 kilometre güneydoğusunda 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirilmiş, depremin yaklaşık 28 kilometre derinlikte yaşandığı ifade edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240123/kirgizistan-cin-sinirinda-deprem-sonrasi-yakinlari-ulasamamisti-unlu-oyuncu-mesaj-paylasti-1079929616.html
kırgızistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/1b/1050221831_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_52267866cc0deb0d9bf82afd6b587e4f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kırgızistan, deprem, can kaybı
kırgızistan, deprem, can kaybı

7 büyüklüğünde deprem olmuştu: Kırgızistan’daki depremde can ve mal kaybı yaşanmadı

09:49 23.01.2024 (güncellendi: 09:50 23.01.2024)
© AAKırgızistan
Kırgızistan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
© AA
Abone ol
Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Acikeev, Kırgızistan’da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmadığını açıkladı.
Kırgızistan’da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Acikeev açıklamalarda bulundu. Acikeev, depremin yerel saatle 00.09’da Çin topraklarında meydana geldiğini belirterek, Kırgızistan’ın Çin ile olan sınırına yakın Isık Göl bölgesinin Ceti Ögüz, Aksu ve Tüp ilçelerinde şiddetli sarsıntıların hissedildiğini kaydetti. Acikeyev, “Başkent Bişkek’te deprem 4-5 büyüklüğünde hissedildi. An itibarıyla Ceti Ögüz, Aksu ve Tüp ilçelerinin yanı sıra başkent Bişkek’te can kaybı ve hasar kaydedilmedi” dedi.

Deprem Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan’da da hissedildi

Halkın sokağa döküldüğü Kırgızistan’da akaryakıt istasyonlarında kuyruklar oluştu. Deprem, Kırgızistan’ın yanı sıra Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan’da da hissedildi. Kazakistan Ulusal Sismolojik Gözlem ve Araştırma Bilimsel Merkezi Başkanı Daulet Sarsenbayev, yaptığı açıklamada depremin Almatı bölgesi ve Almatı şehrinde hissedildiğini belirtti.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Kırgızistan’ın Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile olan sınır bölgesi yakınında yer alan Kızıl-Su ilçesinin 126 kilometre güneydoğusunda 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirilmiş, depremin yaklaşık 28 kilometre derinlikte yaşandığı ifade edilmişti.
tolgahan sayışman - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
TÜRKİYE
Kırgızistan-Çin sınırında deprem sonrası yakınları ulaşamamıştı: Ünlü oyuncu mesaj paylaştı
06:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала