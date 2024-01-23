https://sputniknews.com.tr/20240123/7-buyuklugunde-deprem-olmustu-kirgizistandaki-depremde-can-ve-mal-kaybi-yasanmadi-1079935224.html
7 büyüklüğünde deprem olmuştu: Kırgızistan’daki depremde can ve mal kaybı yaşanmadı
7 büyüklüğünde deprem olmuştu: Kırgızistan’daki depremde can ve mal kaybı yaşanmadı
Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Acikeev, Kırgızistan’da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmadığını açıkladı. 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T09:49+0300
2024-01-23T09:49+0300
2024-01-23T09:50+0300
dünya
kırgızistan
deprem
can kaybı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/1b/1050221831_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_bae07e2f0481efc578f9697b73d5cc8f.jpg
Kırgızistan’da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Acikeev açıklamalarda bulundu. Acikeev, depremin yerel saatle 00.09’da Çin topraklarında meydana geldiğini belirterek, Kırgızistan’ın Çin ile olan sınırına yakın Isık Göl bölgesinin Ceti Ögüz, Aksu ve Tüp ilçelerinde şiddetli sarsıntıların hissedildiğini kaydetti. Acikeyev, “Başkent Bişkek’te deprem 4-5 büyüklüğünde hissedildi. An itibarıyla Ceti Ögüz, Aksu ve Tüp ilçelerinin yanı sıra başkent Bişkek’te can kaybı ve hasar kaydedilmedi” dedi.Deprem Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan’da da hissedildiHalkın sokağa döküldüğü Kırgızistan’da akaryakıt istasyonlarında kuyruklar oluştu. Deprem, Kırgızistan’ın yanı sıra Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan’da da hissedildi. Kazakistan Ulusal Sismolojik Gözlem ve Araştırma Bilimsel Merkezi Başkanı Daulet Sarsenbayev, yaptığı açıklamada depremin Almatı bölgesi ve Almatı şehrinde hissedildiğini belirtti.ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Kırgızistan’ın Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile olan sınır bölgesi yakınında yer alan Kızıl-Su ilçesinin 126 kilometre güneydoğusunda 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirilmiş, depremin yaklaşık 28 kilometre derinlikte yaşandığı ifade edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240123/kirgizistan-cin-sinirinda-deprem-sonrasi-yakinlari-ulasamamisti-unlu-oyuncu-mesaj-paylasti-1079929616.html
kırgızistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/1b/1050221831_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_52267866cc0deb0d9bf82afd6b587e4f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kırgızistan, deprem, can kaybı
kırgızistan, deprem, can kaybı
7 büyüklüğünde deprem olmuştu: Kırgızistan’daki depremde can ve mal kaybı yaşanmadı
09:49 23.01.2024 (güncellendi: 09:50 23.01.2024)
Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Acikeev, Kırgızistan’da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmadığını açıkladı.
Kırgızistan’da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Acikeev açıklamalarda bulundu. Acikeev, depremin yerel saatle 00.09’da Çin topraklarında meydana geldiğini belirterek, Kırgızistan’ın Çin ile olan sınırına yakın Isık Göl bölgesinin Ceti Ögüz, Aksu ve Tüp ilçelerinde şiddetli sarsıntıların hissedildiğini kaydetti. Acikeyev, “Başkent Bişkek’te deprem 4-5 büyüklüğünde hissedildi. An itibarıyla Ceti Ögüz, Aksu ve Tüp ilçelerinin yanı sıra başkent Bişkek’te can kaybı ve hasar kaydedilmedi” dedi.
Deprem Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan’da da hissedildi
Halkın sokağa döküldüğü Kırgızistan’da akaryakıt istasyonlarında kuyruklar oluştu. Deprem, Kırgızistan’ın yanı sıra Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan’da da hissedildi. Kazakistan Ulusal Sismolojik Gözlem ve Araştırma Bilimsel Merkezi Başkanı Daulet Sarsenbayev, yaptığı açıklamada depremin Almatı bölgesi ve Almatı şehrinde hissedildiğini belirtti.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Kırgızistan’ın Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile olan sınır bölgesi yakınında yer alan Kızıl-Su ilçesinin 126 kilometre güneydoğusunda 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirilmiş, depremin yaklaşık 28 kilometre derinlikte yaşandığı ifade edilmişti.