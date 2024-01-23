https://sputniknews.com.tr/20240123/5-ilde-fetoye-es-zamanli-olarak-gerceklestirilen-kiskac-5-operasyonlarinda-27-supheli-yakalandi-1079956219.html
5 ilde FETÖ'ye eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'KISKAÇ-5' operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı
5 ilde FETÖ'ye eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'KISKAÇ-5' operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya "5 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'KISKAÇ-5' operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu. 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T17:08+0300
2024-01-23T17:08+0300
2024-01-23T17:12+0300
ali yerlikaya
son dakika
operasyon
türkiye
bylock
fetö
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kıskaç-5' Operasyonlarında 27 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince FETÖ’ye yönelik 'Kıskaç-5' Operasyonu gerçekleştiğini duyurdu. Yerlikaya’nın paylaşımına göre, FETÖ kapsamında alınan ifadelerde örgüt üyesi/yöneticisi olarak adı geçen, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve haklarında aranma kararı bulunan şahıslara yönelik İzmir, Aydın ve Bursa'da gerçekleştirilen operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı. Haklarında arama kararı bulunan FETÖ mensuplarının, gözaltına alınmamak veya tutuklanmamak için saklandıkları, Gaybubet evlerinde bulunan şahıslara yönelik Ankara ve Denizli'de gerçekleştirilen operasyonlarda da 7 şüpheli yakalandı. Buna göre, yapılan Kıskaç-5 Operasyonlarında 5 ilde toplam 27 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
https://sputniknews.com.tr/20240123/diyanet-isleri-baskanligi-sevan-nisanyan-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-1079954977.html
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ali yerlikaya, son dakika, operasyon, bylock, fetö
ali yerlikaya, son dakika, operasyon, bylock, fetö
5 ilde FETÖ'ye eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'KISKAÇ-5' operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı
17:08 23.01.2024 (güncellendi: 17:12 23.01.2024)
İçişleri Bakanı Yerlikaya "5 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'KISKAÇ-5' operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kıskaç-5' Operasyonlarında 27 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince FETÖ’ye yönelik 'Kıskaç-5' Operasyonu gerçekleştiğini duyurdu.
Yerlikaya’nın paylaşımına göre, FETÖ kapsamında alınan ifadelerde örgüt üyesi/yöneticisi olarak adı geçen, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve haklarında aranma kararı bulunan şahıslara yönelik İzmir, Aydın ve Bursa'da gerçekleştirilen operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.
Haklarında arama kararı bulunan FETÖ mensuplarının, gözaltına alınmamak veya tutuklanmamak için saklandıkları, Gaybubet evlerinde bulunan şahıslara yönelik Ankara ve Denizli'de gerçekleştirilen operasyonlarda da 7 şüpheli yakalandı. Buna göre, yapılan Kıskaç-5 Operasyonlarında 5 ilde toplam 27 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.