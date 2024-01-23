https://sputniknews.com.tr/20240123/diyanet-isleri-baskanligi-sevan-nisanyan-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-1079954977.html

Diyanet İşleri Başkanlığı, Sevan Nişanyan hakkında suç duyurusunda bulundu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Sevan Nişanyan hakkında suç duyurusunda bulundu

Diyanet İşleri Başkanlığı, ezan ve müezzinlerle ilgili beyanları nedeniyle yazar ve dilbilimci​​​​​​​ Sevan Nişanyan hakkında suç duyurusunda bulundu. 23.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-23T16:44+0300

2024-01-23T16:44+0300

2024-01-23T16:44+0300

türkiye

sevan nişanyan

diyanet işleri başkanlığı

suç duyurusu

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Diyanet İşleri Başkanlığı, hukuk müşavirlerince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Sevan Nişanyan hakkında suç duyurusunda bulundu. Sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Nişanyan'ın ezan ve müezzinlerle ilgili sözlerine yer verildi.Ezanın, İslam medeniyetinin simgesi ve ortak dili olduğu belirtilen dilekçede, şu ifadeler kullanıldı:Dilekçede Nişanyan hakkında, 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından kamu davası açılması istendi.

https://sputniknews.com.tr/20240106/diyanet-unlu-sanatci-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-1079382985.html

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sevan nişanyan, diyanet işleri başkanlığı, suç duyurusu