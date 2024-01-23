https://sputniknews.com.tr/20240123/11-bin-462-yil-hapsi-istenen-thodex-kurucusu-faruk-fatih-ozer-davasina-mahkemeden-ret--1079951432.html

11 bin 462 yıl hapsi istenen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer davasına mahkemeden ret

11 bin 462 yıl hapsi istenen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer davasına mahkemeden ret

Kripto para borsası Thodex’e ilişkin yürütülen ikinci soruşturma tamamlanmış 120 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. Faruk Fatih Özer hakkında 11 bin 462 yıla... 23.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-23T15:18+0300

2024-01-23T15:18+0300

2024-01-23T15:18+0300

türkiye

thodex

faruk fatih özer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/14/1069961191_0:0:3232:1817_1920x0_80_0_0_e250b1c094ba0aab1cd257528236d636.jpg

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın binlerce kişinin mağdur edildiği kripto para borsası Thodex’e ilişkin yürüttüğü ikinci soruşturma tamamlanmış, Faruk Fatih Özer’inde aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 120 sayfalık iddianame düzenlenmişti. İddianamede Özer hakkında 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Örgüt kurma ve yönetme' suçlarından 11 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. İddianamede 572 mağdurun 94 Milyon TL dolandırıldığı ifade edilmişti.Mahkemeden retİddianame ilk dava dosyasıyla birleştirilmesi için gönderildiği 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Davanın karara bağlandığını ifade eden mahkeme, dosyanın istinaf aşamasında olduğunu, birleştirilmenin hukuken mümkün olmadığını ve hangi gerekçelerle ikinci kez yargılama yapılmasının istendiğinin iddianamede anlaşılamadığını kaydetti. İddianame, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na iade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20240122/faruk-fatih-ozer-hakkinda-yeni-iddianame-11-bin-462-yil-hapis-1079913195.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

thodex, faruk fatih özer