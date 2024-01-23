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11 bin 462 yıl hapsi istenen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer davasına mahkemeden ret
11 bin 462 yıl hapsi istenen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer davasına mahkemeden ret
Kripto para borsası Thodex’e ilişkin yürütülen ikinci soruşturma tamamlanmış 120 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. Faruk Fatih Özer hakkında 11 bin 462 yıla... 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T15:18+0300
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türkiye
thodex
faruk fatih özer
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın binlerce kişinin mağdur edildiği kripto para borsası Thodex’e ilişkin yürüttüğü ikinci soruşturma tamamlanmış, Faruk Fatih Özer’inde aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 120 sayfalık iddianame düzenlenmişti. İddianamede Özer hakkında 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Örgüt kurma ve yönetme' suçlarından 11 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. İddianamede 572 mağdurun 94 Milyon TL dolandırıldığı ifade edilmişti.Mahkemeden retİddianame ilk dava dosyasıyla birleştirilmesi için gönderildiği 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Davanın karara bağlandığını ifade eden mahkeme, dosyanın istinaf aşamasında olduğunu, birleştirilmenin hukuken mümkün olmadığını ve hangi gerekçelerle ikinci kez yargılama yapılmasının istendiğinin iddianamede anlaşılamadığını kaydetti. İddianame, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na iade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240122/faruk-fatih-ozer-hakkinda-yeni-iddianame-11-bin-462-yil-hapis-1079913195.html
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thodex, faruk fatih özer
thodex, faruk fatih özer

11 bin 462 yıl hapsi istenen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer davasına mahkemeden ret

15:18 23.01.2024
© AAArnavutluk'un iade ettiği kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Tiran-İstanbul seferini yapan uçakla Türkiye'ye getirildi. Özer'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.
Arnavutluk'un iade ettiği kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Tiran-İstanbul seferini yapan uçakla Türkiye'ye getirildi. Özer'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
© AA
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Kripto para borsası Thodex’e ilişkin yürütülen ikinci soruşturma tamamlanmış 120 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. Faruk Fatih Özer hakkında 11 bin 462 yıla kadar hapis istenen iddianame gönderildiği mahkemece reddedildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın binlerce kişinin mağdur edildiği kripto para borsası Thodex’e ilişkin yürüttüğü ikinci soruşturma tamamlanmış, Faruk Fatih Özer’inde aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 120 sayfalık iddianame düzenlenmişti.
İddianamede Özer hakkında 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Örgüt kurma ve yönetme' suçlarından 11 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. İddianamede 572 mağdurun 94 Milyon TL dolandırıldığı ifade edilmişti.

Mahkemeden ret

İddianame ilk dava dosyasıyla birleştirilmesi için gönderildiği 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Davanın karara bağlandığını ifade eden mahkeme, dosyanın istinaf aşamasında olduğunu, birleştirilmenin hukuken mümkün olmadığını ve hangi gerekçelerle ikinci kez yargılama yapılmasının istendiğinin iddianamede anlaşılamadığını kaydetti. İddianame, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na iade edildi.
Arnavutluk Adalet Bakanlığınca iadesine karar verildikten sonra getirildiği Türkiye'de gözaltına alınan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, adliyeye sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2024
TÜRKİYE
Faruk Fatih Özer hakkında yeni iddianame: 11 bin 462 yıl hapis
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