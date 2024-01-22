https://sputniknews.com.tr/20240122/faruk-fatih-ozer-hakkinda-yeni-iddianame-11-bin-462-yil-hapis-1079913195.html
Faruk Fatih Özer hakkında yeni iddianame: 11 bin 462 yıl hapis
Faruk Fatih Özer hakkında yeni iddianame: 11 bin 462 yıl hapis
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında yeni iddianame hazırlandı. Özer'in 3 ayrı suçtan 11 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen... 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T16:18+0300
2024-01-22T16:18+0300
2024-01-22T16:18+0300
faruk fatih özer
türkiye
thodex
iddianame
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/17/1070084607_0:27:1055:620_1920x0_80_0_0_e34e0b324563dfc36071d34bd1213c6e.jpg
Arnavutluk Adalet Bakanlığı'nca iadesinin ardından getirildiği Türkiye'de tutuklanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında 3 ayrı suçtan 11 bin 462 yıla kadar hapis cezası istemiyle yeni iddianame hazırlandı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 572 mağdurun şikayetinin ardından, Thodex kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık yapıldığı gerekçesiyle Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında başlatılan ikinci soruşturma dosyasını tamamladı.Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 kişi "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.Fatih Faruk Özer'le 7 şüphelinin örgüt yöneticisi, 13 şüphelinin örgüt üyesi olarak yer aldığı iddianamede, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre mağdurların zararının 94 milyon lira olduğu bildirildi.İddianamede, Faruk Fatih Özer'in "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "nitelikli dolandırıcılık" ile "örgüt kurma ve yönetme" suçlarından toplam 11 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.Diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan değişen sürelerde hapis cezası istenen iddianame, değerlendirilmek üzere ağır ceza mahkemesine gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20230423/thodexin-kurucusu-faruk-fatih-ozer-tutuklandi-1070085406.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/17/1070084607_96:0:957:646_1920x0_80_0_0_30e9cfc175f54377f84350640de1c944.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
faruk fatih özer, thodex, iddianame
faruk fatih özer, thodex, iddianame
Faruk Fatih Özer hakkında yeni iddianame: 11 bin 462 yıl hapis
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında yeni iddianame hazırlandı. Özer'in 3 ayrı suçtan 11 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame, değerlendirilmek üzere ağır ceza mahkemesine gönderildi.
Arnavutluk Adalet Bakanlığı'nca iadesinin ardından getirildiği Türkiye'de tutuklanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında 3 ayrı suçtan 11 bin 462 yıla kadar hapis cezası istemiyle yeni iddianame hazırlandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 572 mağdurun şikayetinin ardından, Thodex kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık yapıldığı gerekçesiyle Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında başlatılan ikinci soruşturma dosyasını tamamladı.
Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 kişi "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.
Fatih Faruk Özer'le 7 şüphelinin örgüt yöneticisi, 13 şüphelinin örgüt üyesi olarak yer aldığı iddianamede, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre mağdurların zararının 94 milyon lira olduğu bildirildi.
İddianamede, Faruk Fatih Özer'in "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "nitelikli dolandırıcılık" ile "örgüt kurma ve yönetme" suçlarından toplam 11 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan değişen sürelerde hapis cezası istenen iddianame, değerlendirilmek üzere ağır ceza mahkemesine gönderildi.