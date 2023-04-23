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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer tutuklandı
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer tutuklandı
Arnavutluk Adalet Bakanlığı'nca Türkiye'ye iade edilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T19:41+0300
2023-04-23T20:11+0300
türkiye
thodex
faruk fatih özer
tutuklama
dolandırıcılık
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Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesi'nin iade kararının ardından 20 Nisan Perşembe günü ülkeye getirilen Faruk Fatih Özer'in, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.Özer, buradaki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.Emniyetteki işlemleri sırasında dolandırıcı olmadığını savunan ve susma hakkını kullanan Özer'in mahkemede ifade vereceği öğrenildi.Özer'in kendisinde para olmadığını ve elindekileri de sahiplerine dağıttığını söylediği belirtildi.Faruk Fatih Özer ile birlikte getirilen dizüstü bilgisayar, 9 telefon, sim kart, flash bellek ile not defteri üzerindeki incelemeler sürüyor.Adliyede savcılığa çıkarılan Özer, 'örgüt kurmak ve yönetmek', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'mal varlığı değerlerinin aklanması' suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Özer çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Hakkındaki suçlamaları kabul etmediİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadesi alınan Faruk Fatih Özer, 2014 yılında Gebze'de bir yazılım şirketi kurduğunu, bu şirketin faaliyet alanının mobil ve web yazılımlarını geliştirmek üzerine olduğunu anlattı.Özer, şirketinin faaliyetlerinin devam ettiği sürede kripto paralara karşı bir ilgisinin oluştuğunu, global kripto para borsalarında şahsi hesabıyla kripto para alıp satmaya başladığını belirttiği ifadesine şöyle devam etti:Şirket işlem hacminin zamanla artmaya başladığını ve bu nedenle ekibini genişlettiğini anlatan Özer, "Şirkete yazılımcı, sosyal medya uzmanı, müşteri destek elemanı, insan kaynakları elemanı gibi faaliyet gösteren kişileri aldım. Kurmuş olduğum Thodex firması işlem hacmi olarak Türkiye'nin ilk 3 kripto para borsasında yer almıştı. Faaliyetlerine kurumsal bir firma olarak devam etmekteydi" dedi.Üzerine atılı 'dolandırıcılık', 'örgüt kurmak ve yönetmek' ve 'mal varlığı değerlerini aklamak' suçlarını kabul etmeyen Özer, "Kimseyi dolandırmadım. Mal varlığı değerlerini aklamadım" ifadelerini kullandı.Özer, şirket faaliyetlerine devam ederken neden yurt dışına çıktığıyla ilgili konuları 12 Haziran'daki duruşmada anlatacağını söyledi.Şimdiye kadar dosyada mağdur sıfatı bulunan ve MASAK tarafından zararları tespit edilen kişilere avukatları aracılığıyla ulaşıp bu kişilerin zararlarını karşıladığını öne süren Özer, "Devam eden süreçte de mağdurların zararlarını karşılama niyetindeyim" şeklinde konuştu.Yakalanma ve iade süreciKırmızı bültenle aranan Özer 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı.Arnavutluk'taki Elbasan Asliye Mahkemesinin 2 Eylül 2022'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar, 14 Eylül 2022'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.Dıraç Temyiz Mahkemesi, 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onamıştı.Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım 2022'deki duruşmada, Elbasan Savcılığının 'Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi' yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmiş, Özer ise 7 Aralık 2022'de bu kararı temyize götürmüştü.Bu karara ilişkin Dıraç Temyiz Mahkemesi'nde 30 Aralık 2022'de yapılan duruşmada, Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin karar onanmıştı.Söz konusu karar üzerine Özer 20 Nisan Perşembe günü uçakla İstanbul'a getirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230423/thodexin-kurucusu-faruk-fatih-ozer-adliyeye-sevk-edildi-1070078478.html
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thodex, faruk fatih özer, tutuklama, dolandırıcılık
thodex, faruk fatih özer, tutuklama, dolandırıcılık

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer tutuklandı

19:41 23.04.2023 (güncellendi: 20:11 23.04.2023)
© AAArnavutluk'un iade ettiği kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Tiran-İstanbul seferini yapan uçakla Türkiye'ye getirildi. Özer'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.
Arnavutluk'un iade ettiği kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Tiran-İstanbul seferini yapan uçakla Türkiye'ye getirildi. Özer'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2023
© AA
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Arnavutluk Adalet Bakanlığı'nca Türkiye'ye iade edilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesi'nin iade kararının ardından 20 Nisan Perşembe günü ülkeye getirilen Faruk Fatih Özer'in, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Özer, buradaki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Emniyetteki işlemleri sırasında dolandırıcı olmadığını savunan ve susma hakkını kullanan Özer'in mahkemede ifade vereceği öğrenildi.
Özer'in kendisinde para olmadığını ve elindekileri de sahiplerine dağıttığını söylediği belirtildi.
Faruk Fatih Özer ile birlikte getirilen dizüstü bilgisayar, 9 telefon, sim kart, flash bellek ile not defteri üzerindeki incelemeler sürüyor.
Adliyede savcılığa çıkarılan Özer, 'örgüt kurmak ve yönetmek', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'mal varlığı değerlerinin aklanması' suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Özer çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmedi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadesi alınan Faruk Fatih Özer, 2014 yılında Gebze'de bir yazılım şirketi kurduğunu, bu şirketin faaliyet alanının mobil ve web yazılımlarını geliştirmek üzerine olduğunu anlattı.
Özer, şirketinin faaliyetlerinin devam ettiği sürede kripto paralara karşı bir ilgisinin oluştuğunu, global kripto para borsalarında şahsi hesabıyla kripto para alıp satmaya başladığını belirttiği ifadesine şöyle devam etti:
"Bu sırada Türkiye'deki kripto para borsalarına yenilik katabileceğimi düşündüm. Koineks isimli kripto para borsasını 2017 yılında İstanbul Şişli'de bir ofis kiralayarak kurdum. Aynı zamanda Gebze'deki yazılım şirketindeki faaliyetlerim de devam ediyordu. Koineks isimli firmayı kurduktan sonra işe alıma başladım ve 5 kişilik bir çalışan kadrosu ile kripto para faaliyetlerimi sürdürdüm. Bitcoin ve Etheryum, Litecoin, Dogecoin ve Ripple isimli coinler olmak üzere 5 coinin alım satım işlerine aracılık ettim. 2020'de global pazarda hizmet verebilmek için kripto borsamızın ismini Thodex olarak değiştirdim ve faaliyetlerime Göztepe ilçesinde ofis kiralayarak devam ettim."
Şirket işlem hacminin zamanla artmaya başladığını ve bu nedenle ekibini genişlettiğini anlatan Özer, "Şirkete yazılımcı, sosyal medya uzmanı, müşteri destek elemanı, insan kaynakları elemanı gibi faaliyet gösteren kişileri aldım. Kurmuş olduğum Thodex firması işlem hacmi olarak Türkiye'nin ilk 3 kripto para borsasında yer almıştı. Faaliyetlerine kurumsal bir firma olarak devam etmekteydi" dedi.
Üzerine atılı 'dolandırıcılık', 'örgüt kurmak ve yönetmek' ve 'mal varlığı değerlerini aklamak' suçlarını kabul etmeyen Özer, "Kimseyi dolandırmadım. Mal varlığı değerlerini aklamadım" ifadelerini kullandı.
Özer, şirket faaliyetlerine devam ederken neden yurt dışına çıktığıyla ilgili konuları 12 Haziran'daki duruşmada anlatacağını söyledi.
Şimdiye kadar dosyada mağdur sıfatı bulunan ve MASAK tarafından zararları tespit edilen kişilere avukatları aracılığıyla ulaşıp bu kişilerin zararlarını karşıladığını öne süren Özer, "Devam eden süreçte de mağdurların zararlarını karşılama niyetindeyim" şeklinde konuştu.

Yakalanma ve iade süreci

Kırmızı bültenle aranan Özer 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı.
Arnavutluk'taki Elbasan Asliye Mahkemesinin 2 Eylül 2022'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar, 14 Eylül 2022'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.
Dıraç Temyiz Mahkemesi, 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onamıştı.
Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım 2022'deki duruşmada, Elbasan Savcılığının 'Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi' yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmiş, Özer ise 7 Aralık 2022'de bu kararı temyize götürmüştü.
Bu karara ilişkin Dıraç Temyiz Mahkemesi'nde 30 Aralık 2022'de yapılan duruşmada, Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin karar onanmıştı.
Söz konusu karar üzerine Özer 20 Nisan Perşembe günü uçakla İstanbul'a getirilmişti.
Arnavutluk Adalet Bakanlığınca iadesine karar verildikten sonra getirildiği Türkiye'de gözaltına alınan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, adliyeye sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2023
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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
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