https://sputniknews.com.tr/20240122/yilin-ilk-faiz-karari-persembe-gunu-aciklanacak-tahminler-ne-yonde-1079903321.html
Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak: Tahminler ne yönde?
Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak: Tahminler ne yönde?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yeni yılın ilk faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 42,5... 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T12:10+0300
2024-01-22T12:10+0300
2024-01-22T12:10+0300
ekonomi
merkez bankası
faiz
fed faiz kararı
faiz indirimi
faiz oranı
faiz oranları
hafize gaye erkan
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında 25 Ocak Perşembe günü toplanacak.Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde yüzde 42,5'e yükseltilmişti.Politika faizi yıl sonu beklentisi yüzde 38.75PPK beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyor.Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 38,75 oldu.
https://sputniknews.com.tr/20240119/merkez-bankasi-yayimladi-yil-sonu-enflasyon-vedolartahmini-1079817590.html
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merkez bankası, faiz, fed faiz kararı, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, hafize gaye erkan
merkez bankası, faiz, fed faiz kararı, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, hafize gaye erkan
Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak: Tahminler ne yönde?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yeni yılın ilk faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 42,5 seviyesine yükseltmişti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında 25 Ocak Perşembe günü toplanacak.
Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde yüzde 42,5'e yükseltilmişti.
Politika faizi yıl sonu beklentisi yüzde 38.75
PPK beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyor.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 38,75 oldu.